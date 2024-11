Noha alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott a sorsoláskor a ScoreGoal Kecskemét Futsal, a Tiszaföldvár ennek ellenére semmiképpen számított lebecsülendő ellenfélnek, hiszen a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában a második helyen álltak a kupamérkőzés előtt, amint arra a kecskemétiek sportigazgatója, Marko Gavrilovic is felhívta a mérkőzés előtt a figyelmet, nem mulasztva el hozzátenni, hogy ezzel együtt csakis a továbbjutás lehet a hírös városi kék oroszlánok célja a találkozón.

A ScoreGoal Kecskemét játékosa, Haász Benjámin szerezte a 3. és a 4. gólt.

Fotó: Bús Csaba/ archív-felvétel

Győzött a ScoreGoal Kecskemét a Tiszaföldvár ellen

Az osztálykülönbség már az első percektől fogva megmutatkozott a két gárda között, a hírös városiak valósággal a kapujához szegezték a házigazdát. Az első találatra azonban a 11. percig kellett várni, ekkor egy centerezésbe tette bele rosszul a lábát a hazai Sipos Márk, és a labda így a hálóba perdült, 0-1. A hősiesen védekező Tiszaföldvár a félidő hajrájára láthatóan kezdett elfáradni, és egy szögletnél Szabó Ábelről feledkeztek meg a hazaiak, aki kétgólosra növelte az ScoreGoal Kecskemét előnyét, 0-2. Nem sokkal később akcióból Haász Benjámin is betalált, kialakítva a 0-3-as félidei eredményt. Fordulást követően sem változott a játék képe, a kék oroszlánok domináltak. A 26. percben ismét Haász köszönt be, 0-4. A folytatásban is sorjáztak a kecskeméti lehetőségek, az eredmény azonban már nem változott.

– Nagyon jól játszottunk, végig kontrolláltuk a meccset – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Gratulálok a fiúknak a produkcióhoz, várhatjuk a következő kör sorsolását. Csütörtökön már hazai bajnoki vár ránk a Nyírbátor ellen, és utána is sűrű lesz a menetrendünk, így holnaptól már az előttünk álló megmérettetésekre kell fókuszálnunk.

Tiszaföldvár SE-ScoreGoal Kecskemét Futsal 0-4 (0-3)

Tiszaföldvár, vezette: Szabó Péter (Szabó Ferenc, Vilmányi Simon)

Tiszaföldvár: Gerhát – Volyák, Balla, Juhász, Szabó T. Csere: Sándor – Falusi, Benedek, Pintér, Polák, Bozsó, Székely, Sipos, Kasik.