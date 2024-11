Parázs Benedek, az SC Hírös-Ép csapatkapitánya örül, hogy újra városi derbin szerepelhet.

Az SC Hírös-Ép csapatkapitánya, Parázs Benedek (jobbra) egy Jánoshalma elleni összecsapáson.

Fotó: Pozsgai Ákos

– Természetesen nagy jelentőséggel bír ez a meccs, hiszen olyan mérkőzés áll előttünk, amelyen a helyi riválissal nézünk szembe – jelentette ki Parázs Benedek. – Meg szeretnénk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbik vámegye egyes csapat Kecskeméten. Persze azért is fontos ez a meccs mindkét csapat számára, mert a tabellán mind a két gárda meglehetősen hátul áll. Ugyanakkor manapság ritkaságszámba megy már a városi derbi, jóval kevesebb ilyen akad, mint évekkel korábban. Játékosként csodás megélni az ilyen pillanatokat, hiszen a két városi rivális összecsapása sok nézőt vonz, és általában színvonalas, jó meccseket szokott hozni a városi rangadó. A fő célunk egyértelműen a győzelem. Minden meccsbe úgy állunk bele, hogy ki akarjuk hozni magunkból a maximumot, ez ezen a hétvégén sem lesz másként. Én akkor lennék elégedett, ha három ponttal a zsebünkben tudnánk lejönni a pályáról. Persze ez egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen egy fiatalos, nagy teherbírású csapat ellen fogunk játszani. Ugyanakkor remélem, hogy a nagyobb rutim a mi oldalunkra fogja billenteni a mérleg nyelvét. A célunk a három pont megszerzése.

Varga Mihály, a Kecskeméti LC csapatkapitánya ezúttal nem tudja a pályán segíteni a társait, miután az előző fordulóban kiállították. A mérkőzésen azonban természetesen ott lesz, hiszen a társaknak a kispadról is tud segíteni a biztatásával, annál is inkább, mert egyre inkább a vezéregyénisége a Kecskeméti LC fiatal csapatának.

Varga Mihály (kék mezben), a Kecskeméti LC csapatkapitánya

Fotó: Bús Csaba

– A hétvégi derbire ugyanúgy készül a csapat, ahogy az összes többi mérkőzésre, e tekintetben nincs különbség más fordulókhoz képest – mondta a KLC csapatkapitánya. – Nagyon örülünk annak, hogy hétről-hétre látszik a fejlődés a csapaton, ezúttal is felkészült, tudatos játékkal szeretnék kirukkolni ezen a mérkőzésen, ahogy azt eddig is rendre tettük. A helyzetünk egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen meglehetősen sok a hiányzó, – van, aki sérülés miatt hiányzik, de vannak eltiltottak is, utóbbiak közé tartozom sajnos jómagam is –, de ennek ellenére ezúttal is csakis a három ponttal lennék elégedett, ahogy minden mérkőzésen. Egy emlékezetes, jó meccsre számítok, sok szurkolóval és jó hangulattal.