A találkozó előtt a másodosztályban újonc NNC Frogs hat forduló után egy győzelmet és egy döntetlent jegyzett, és a négy megszerzett pontjával a tízcsapatos mezőnyben a 9. helyen állt. A Csenger ötven százalékos teljesítménnyel – három meccsüket megnyerték, hármat pedig elveszítettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek – 6. helyen várta a két csapat lajosmizsei összecsapását. A múlt heti mérkőzésen nagyarányú vereséget szenvedett a Frogs, így ezúttal mindenképpen bizonyítani szerette volna a csapat, hogy az idegenben mutatott teljesítménynél jóval többre képes. Bár a csengeriek szerény létszámban érkeztek, ezzel együtt ők számítottak a mérkőzés esélyesének. Rosszul indult a meccs a hazaiak számára, kezdtük, miután egy pontosan levezényelt támadás végén a vendégek már a 2. percben vezetést szereztek Barcsay Márk révén, 1.0. Sokat kellett várni az egyenlítő gólunkra, mert bár hiába dolgoztak ki a hazaiak sok ígéretes helyzetet, azokat nem tudták gólra váltani. Közben a kontrára berendezkedő vendégek is veszélyes támadásokat vezettek, de Peltzer Márk és a hazai védelem stabilan állt a lábán. Sikerült helyzeteket kidolgozniuk a hazaiknak, ám hiányzott az átütő erő. Az első félidő vége előtt egy perccel aztán mégis sikerült egyenlíteni: Kovács József egy klasszikus center munka, egy remek lefordulás végén elemi erővel bombázott a rövid felső sarokba, 1-1. Ekkor már úgy tűnt, hogy döntetlen állás mellett térnek szünetre a csapatok, de végül a vendégek az utolsó pillanatban még egyszer kihasználtak egy pillanatnyi védelmi hibát – ezúttal is Barcsay Márk volt a tettes -, így 2-1-es vendégelőny mellett fordulhattak rá a folytatásra a csapatok.

Az NNC Frogs játékosa, Faragó Bence (labdával) két találattal vette ki a lajosmizsei pontszerzésből

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Pontot szerzett az NNC Frogs

A második félidőt hatalmas rohamokkal indította a hazai gárda, és úgy tűnt, hogy a sok kidolgozott helyzetet rövid időn belül gólra is váltjuk, és csak idő kérdése az egyenlítés. Nem sokat kellett végül várni, mert a 26. percben egy formás támadás végén Faragó Bence mattolta a vendégek kapusát, 2-2. Ekkor úgy festett, hogy a csapatot megnyugtatta a gól és majd további gólok követik ezt a találatot. A végig nagyszerűen szurkoló közönség is úgy érezte, hogy eljött a fordulat ideje, de alig két percen belül újra a vendégek találtak be, alig két percen belül Lakatos László vette vissza a Csengernek a vezetést. Egy ideig még azonos létszámban próbálkoztak a hazaiak a gólszerzéssel, de egy idő után kockáztatniuk kellett, és Dobosi Zsolt vezérletével átálltak 5 a 4 elleni játékra. Lassan indult be az ötfős támadógépezet, sőt, a nagy hazai rohamozásban a vendégek előtt adódtak üres kapus helyzetek, de rendre elpuskázták azokat. Egy idő után viszont egyre szebb megoldást választottak a Frogs játékosok, és végül egy Faragó Bence–Majoros Benjamin összjáték, felpassz-visszapassz után Faragó Bence nyolc méterről hatalmas erővel vágta be a labdát a kapuba a vendég védők és a kapus lába mellett, 3-3. Nem sokáig örülhettek azonban annak a hazaiak, hogy még a győzelem reménye is felcsillant egy pillanatra, hiszen a vendégek még ebben a percben megrúgták a 4. góljukat – Barcsay Márk szerezte meg a saját maga harmadik gólját.

Ekkor a végig folyamatos és lelkesítő támogatást nyújtó hazai közönség olyan szurkolásba kezdett, aminek nem lehetett más az eredménye, mint az egyenlítés.

Bár közel két perc volt hátra és a közönség óriásai elánnal hajtotta a csapatot, az utolsó pillanatban mégis rendre hiba csúszott a támadásokban. Nem túlzás, hogy végül az utolsó másodpercben mégis sikerült döntetlenre menteni a mérkőzést, hiszen az órán 0,5 másodperc állt, amikor Faragó Bence labdája áthaladt a gólvonalon. Gyakorlatilag a középkezdésre sem maradt idő. Lajosmizsei szemszögből a legjobb thrillereket idéző volt ez a mérkőzés az eredmény alakulását tekintve, mintha a Frogs játékosai a „Hogyan kell úgy döntetlent játszani úgy, hogy nagyon örüljünk az egy pontnak” tétel alapszituációját akarták volna illusztrálni. Egy biztos, egy ponttal gyarapodott a lajosmizsei gárda, mentálisan, csapatként pedig még annál is többet profitált ebből a találkozóból a lajosmizsei futsalcsapat.