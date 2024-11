Nikitscher Tamás szerint a németek ellen sok helyzetet dolgozott ki a válogatott, s bár a döntetlennek örülnek, némi hiányérzet maradt bennük.

Nikitscher Tamás hálás a bizalomért

Fotó: Illyés Tibor

– Nagyon örülök a döntetlennek, még ha egy minimális keserűség van is az emberben a meccs után, mert rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Nagyon erős ugyanakkor ez a német válogatott, akárki is jön szembe a pályán, 110 százalékot kell nyújtani minden játékosuk ellen. Úgy érzem viszont, hogy jól fedtük le a területeket, jól működött az, amit elterveztünk előzetesen – mondta a meccsről Nikitscher Tamás.

Nikitscher tovább növelte a klubrekordot is, hiszen a válogatottban még nem lépett pályára Kecskeméti TE-t képviselő játékos 6 alkalommal, illetve 5-ször kezdőként se.

– Egy elképesztő dolog, ennél csodálatosabb érzés nincs is. Sokat köszönhetek a KTE-nek, ezt már korábban is sokszor elmondtam, hiszen itt lettem NB I-es játékos és válogatott is – mondta a középpályás.

Nikitscher Tamás azon játékosok közé tartozik, akiről kicsit szólt is magyar szempontból a Nemzetek Ligája, hiszen ebben a sorozatban robbant be a válogatottba. Minden meccsen számított rá Marco Rossi, ráadásul szinte végig kezdőként.

– Hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam, de elégedett sose vagyok magammal. Most kell nem is kétszer, hanem háromszor többet dolgoznom azért, hogy a jövőben is lehetőséget kapjak. Meglátjuk, mit hoz a jövő, én mindent meg fogok tenni – tette hozzá Nikitscher.

Nikitscher Tamás a KTE-vel is rálépne a sikerek útjára

Nikitscher Tamás azt is elárulta, hogy szerdán már meglátogatja a csapatot, és csütörtöktől be is kapcsolódik a munkába Kecskeméten, melyet pozitívan vár.

– Szerdán már benézek a srácokhoz, megcsinálom a rehabilitációs programomat is. Pozitívan és feltöltődve várom a folytatást, nagyon bízom benne, hogy rá tudunk lépni most már a győzelmek útjára a csapattal – zárta gondolatait.