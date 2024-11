A Nemesnádudvar csapatánál a sikeres felkészülés és a sikeres őszi szereplés mellett persze nehézségek is felmerültek szép számmal

– A szezon végére már több játékosunkat is sérülés hátráltatta. Ráadásul előre tudtuk, hogy az utolsó öt fordulót a gólvágónk, Aladics Dániel nélkül kell majd lejátszanunk, aki igazoltan és előre bejelentett módon van ezekben a hetekben távol. Hogy az ő kiesése mekkora veszteség, azt mi sem bizonyítja ékesebben, mint hogy az első hat fordulóban 14 gólt szerzett, amivel – dacára annak, hogy a hajrában már nem szerepelt - még mindig vezeti a vármegyei másodosztály Déli csoportjának a góllövőlistáját. A pótlására ugyanakkor volt időnk felkészülni, és erre több alternatívát is kidolgoztunk. Ezek beváltak, és végül sikerült az összes meccset megnyernünk. Aladics Dani mellett Harsányi Martin és Schaffer Ádám is megtalálta a góllövő-cipőjét, így ők is felkerültek a góllövő lista élmezőnyébe. A csapatnak tavasszal is hatalmas segítségére lehet majd Aladics Dániel, aki nem véglegesen távozott, így természetesen várjuk a további Aladics-gólokat. A csapat eredményességéhez az is hozzájárult, hogy minden meccsen volt egy-két kiemelkedő teljesítmény, ami sorsfordító volt egy-egy adott mérkőzésen. Ilyen volt Váics Olivér mesterhármasa Mélykút ellen, vagy Schaffer Ádám utolsó percekben szerzett gólja mind a két, Szeremle elleni meccsünkön. De ide sorolnám a jó védekezést és a bravúros kapus teljesítményeket is. Azon leszünk, hogy tavasszal mindezt sikerüljön megismételni. Most egy rövid pihenés következik a keret számára, és januárban már újra azon újra dolgozunk, hogy tavasszal is eredményes maradjon a csapat.