A Mizse KC Benke Viktor és Bujdosó Máté vezetésével nagy lendülettel kezdett a G csoportban rendezett bajnokin, a Lajosmizse alig tíz perc elteltével 4–9-re vezetett. Bár később a hét gólt is elérte a különbség, szünet előtt némileg elfogyott a vendégek koncentrációja, így a Kunszentmárton feljött 19–23-re.

A Mizse KC kötelező meccset nyert

Fotó: Bús Csaba

Fordulás után is folytatta Benke a gólgyártást, ehhez társai is voltak, így jó tíz perc elteltével megduplázta előnyét a Mizse (23–31). A hajrának már úgy vágták neki a csapatok, hogy a tíz gólos különbséget is átlépték, s bár az utolsó tíz percben még kozmetikázni tudott az eredményen a vendéglátó, a vendégek sikerhez egy percig sem fért kétség (38–44).

Kunszentmárton KSK–Mizse KC 38–44 (19–23)

Kunszentmárton. V: Bozó, Mezei.

KSK góllövők: Gercsó 13, Szabó K. 8 (2), Csíki 6, Polovitcs 2, Kiss B. 2, Tóth Á. 2, Czető Á. 1, Czető D. 1, Korom 1, Sántha 1, Szabó Á. 1.

MKC góllövők: Bujdosó 8, Benke 6 (1), Bán 5, Horváth A. 5 (1), Polyák 4, Sülye 3, Csupity 3, Talmácsi 2 (1), Berkes 2, Török 2, Soltész 2, Nyitrai 1, Tóth T. 1.