A Mizse KC a Kecskemét elleni vármegyei derbi megnyerésével került lendületbe, azok után, hogy idén ugyanúgy lassabban kapta el a fonalat az alapszakaszban, mint tavaly. Hollós Máté együttese legutóbb a kötelezőt is hozta Kunszentmártonban, és mivel a Kecskemét kikapott, fellépett a negyedik helyre a G csoportban. A tabella alapján egyre inkább kirajzolódni látszik, hogy három együttes küzd Bács-Kiskunból egyetlen felsőházas helyért, éppen ezért minden pontnak nagy jelentősége van már.

A Mizse KC fontos pontokra hajt

Fotó: Bús Csaba

Hétvégén csak néhány meccset rendeznek az NB II-ben, az F csoportban a Kalocsa, a G-ben a Kecskemét is Kiskunmajsa is pihen. Mivel a Mizse jelenleg azonos pontszámmal áll a Kecskeméttel, illetve kettővel előzi meg a Majsát, egy győzelem máris komoly lépéselőnyt ér a többiekkel szemben, főleg annak tükrében, hogy a következő körben a Kiskunmajsa Lajosmizsére látogat. A Mizse Szolnokon nyerni tudott, és a papírforma alapján ennek most hazai pályán is meg kellene történnie.

A találkozót szombaton 19 óra 30 perckor rendezik a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.