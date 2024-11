Pikáns mérkőzésre lehetett számítani annak ellenére is, hogy a két gárda a múltban főleg az NB I. B-ben játszott izgalmas meccseket. Ezúttal viszont a Mizse KC győzelméért dolgozott már nagyon sok olyan játékos, akik a kecskeméti sikerkorszakban még a hírös városiak mezében bizonyítottak, itt említhető meg Bujdosó Máté, Berkes Gergő, Talmácsi Ákos, vagy éppen Horváth Andor is.

Bujdosó Máté (labdával) és a Mizse KC örülhetett a végén

Fotó: BUS CSABA

Nehezen indult be a gólgyártás a kapusoknak is köszönhetően, majdnem négy percet kellett várni az első találatra, amit Forgács szerzett meg vendég részről, szt szinte azonnal követte Szeverényi találata is (0–2). Berke és Horváth révén gyorsan egalizált a Mizse KC, de a Kecskemét hatékonyabb volt az első periódusban, így vezetett is bő tíz perc után (3–6). Benke Viktornak jó negyedóra kellett az első góljához, de Bujdosó és Horváth Andor is egyre jobban elkapta közben a ritmust, a 18. percben feljött 10–10-re a Lajosmizse. Forgács és Szeverényi volt eközben a Kecskemét két húzóembere, Witkowski pedig a kapuban mutatott be több védést, így 17–19-re vezetett félidőben a Kecskemét.

A második félidőben a Mizse KC akarata érvényesült

Négy perc alatt fordított a második játékrész elején ezután a Mizse, Horváth és Bán percei voltak ezek (20–19). Innentől döntetlen körül mozgott az eredmény, de a remeklő Bánnak köszönhetően gyakorlatilag folyamatosan vezetett a hazai csapat. A Lajosmizse elkapta a fonalat, a kecskemétiek viszont nem tudtak megújulni, Bujdosó góljával szűk negyedórával a vége előtt 31–27-re vezetett Hollós Máté csapata. Ezzel el is dőlt tulajdonképpen a meccs, a Mizse magabiztos volt, és végül 41–34-re nyert, ezzel kettő pontra feljött a negyedik Kecskemétre, mely zsinórban harmadjára kapott ki a G csoportban.

Mizse KC–Kecskemét 41–34 (17–19)

Lajosmizse. V: Bognár, Novák

Mizse: Balog (k), Rózsavölgyi (k), Horváth A. 12 (4), Benke 7, Bujdosó 5, Benke 5, Sülye 2, Tóth Sz. 2, Polyák 2, Csupity 2, Berkes 2, Soltész 1, Talmácsi 1, Tóth T., Nyitrai. Vezetőedző: Hollós Máté

Kecskemét: Szijártó (k), Witkowski (k), Dakó (k), Szeverényi 9, Bózsa 7 (2), Forgács 6, Csuzi 5, Ország 3, Petróczi 2, Dörmő 2. Kovács G., Tapodi, Dolgoborodov, Sárosi. Vezetőedző: Sárközi Zsolt