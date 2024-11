A vármegye három Északi csoportjában a forduló nyertese egyértelműen az éllovas Miklósi GYFE.

A Miklósi GYFE növelte északon az előnyét

Fotó: Shutterstock

Nem elég, hogy rangadót, nehéz meccset nyertek idegenben, ráadásul az előnyük az élen ötről nyolc pontra nőtt. Annak érdekében, hogy ilyen jól járjanak, persze nekik is tenniük kellett, Kerekegyházáról kellett elhozniuk a három pontot. Sokáig úgy tűnt, hogy ez nem fog sikerülni, sőt, az 57. percben Szombati Sándor révén a hazaiak szerezték meg a vezetést. A Miklós aztán 16 perc alatt fordított, Sztakó Tibor egyenlített, majd Damásdi Tibor megszerezte a GYFE-nek a vezetést, Kovács Zoltán pedig 3-1-re növelte a vendégek előnyét. Magyar Dávid szépített még hazai részről a 91. percben, de a három pont sorsa a vendégek javára dőlt el.

A tizenegy kör után a 2. helyen álló Vasutas SK pórul járt hazai pályán a Jakabszállás ellen. A vendégek részéről Nagy Richárd volt eredményes az első játékrész végén, Eszik Nándor a 60. percben kettőre növelte a Jakab előnyét, végül Nagy Richárd állította be a 0-3-as végeredményt. Kihasználhatta volna a Vasutas SK botlását a Helvécia, viszont Helvécián sem volt megszeppenve a vendég Izsák, Prikidánovics Márknak a 48. illetve Rádi Zoltánnak a 71. percben szerzett találatára nem érkezett hazai válasz. A Vasutas és a Helvécia vereségét mintaszerűen használta ki a Fülöpszállás, noha könnyű dolga egyáltalán nem volt a Fülöpnek. Ők az egyre jobb formába lendülő, egyre karakteresebb Szabadszállással vívtak szomszédvári rangadót.

A meglehetősen nagy nézőszámot vonzó, igazi rangadó hangulatban vívott mérkőzésen az első játékrészben a hazaiak megléptek 3-0-ra Horváth Zoltán egy, és Tóth Szabolcs két találatával, a Szabadszállást a tavaly még a Fülöpöt erősítő Földes Lóránt hozta vissza egy eredményes büntetővel a meccsbe. A második játékrész is élvezetes játékot hozott, hol ez, hol az a fél játszott fölényben, és ha a vendég Tóth Attila találata előbb születik meg, még paprikásabb is lehetett volna a rangadó. A 91. percben érkezett gól azonban már későn érkezett, 3-2 arányban győzött a Fülöpszállás, és két riválist is megelőzve fellépett a képzeletbeli dobogó második fokára. Máris ajánlható a jövő heti programból egy igazi rangadó: az újdonsült 2. Fülöpszállás ugyanis az éllovas Miklósi GYFE csapatát fogadja szombaton. Pontszám tekintetében közelít a dobogósokhoz a Katonatelep, amely a Ballószöget győzte le 2-1 arányban. A vendégek sokáig vezettek ugyan Bozsik Máténak a 16. percben 11-esből szerzett góljával, Bekő Péter azonban a 63. percben előbb egyenlített, majd a 82. percben a három pontot érő gólt is megszerezte.