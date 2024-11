– Az első félidőben több helyzetet alakítottunk ki, ezekből viszont két-három százszázalékos ziccert sikerült kihagynunk – értékelt Sárosi Imre, a városföldiek szakvezetője. – A félidő hajrájában aztán a gólfelelősünket, Fekete Dávidot faultolták a büntető területen belül, a 11-est a sértett értékesítette. Nem véletlenül. Ebben a szezonban először tudtunk úgy felállni, hogy a minőség tekintetében a keret kilencven százaléka rendelkezésre állt, ám sajnos még így is az első félidő feléig két kényszerű cserére volt szükség. Ezt követően pedig szerkezetváltásra, de szerencsére az adott játékosok maximálisan betartották a megbeszélteket. A második játékrészben is támadtunk, aminek meg is lett az eredménye: Fekete Dávid megszerezte a második gólját. Megnyugodott a csapat, higgadtan, letisztultan tudtunk játszani a hátralévő időben. Pontrúgásból és egy támadásból tudott helyzetet kialakítani az ellenfél, de sikertelenül, így kapott gól nélkül sikerült lehoznunk a meccset. Véleményem szerint a játék képe rácáfolt a két csapat a tabellán elfoglalt helyezésére, gratulálok csapatomnak a győzelemhez.

A Bugac vereségét kihasználva feljött a képzeletbeli dobogóra a Helvécia, amely rangadót nyert Pálmonostorán. 1–1-es félidő után 3–1-re lépett el a vendégcsapat, Ürmös Péter szépítő gólja már túl későn, a 92. percben érkezett.

– Értékes győzelemmel tértünk haza Pálmonostoráról – értékelt Timár Zoltán, a Helvécia mestere. – Szinte mindenki rendelkezésre állt ezen a bajnoki mérkőzésen, így erős csapattal érkeztünk. A fiataljaink ezúttal is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, és ehhez az idősebb játékosaink ezúttal is biztos alapot adtak. Gyors góllal kezdtünk, majd egy szögletből kiegyenlítettek a hazaiak, amire csak a második félidőre sikerült két választ is adnunk. Az utolsó percben kaptunk még egy gólt egy távoli lövésből, de ekkor már nem volt ideje a hazaiaknak egyenlíteni. Értékes három pontot szereztünk, örülünk is neki.