A döntetlenek fordulója volt a 10. kör a Közép csoportban, az öt mérkőzésből ugyanis három pontosztozkodást hozott. Az osztozók körébe beletartozik a Kunfehértó is, amely eddig száz százalékos teljesítménnyel állt az élen, ám ezúttal Bócsán be kellett érniük egy ponttal. Péter-Szabó Zsolt révén a Bócsa szerezte meg a vezetést a Közép csoport rangadóján. A jobb oldalon vezetett támadást a hazai gárda, Lukács Zénó levitte a labdát az alapvonalig, bepasszolta a rövid sarokra, ahol az érkező Péter-Szabó Zsolt a rövid sarokba lőtt. Az 56. percben pontrúgásból érkezett a hazai kapu elé egy beadás, a bócsai védelem átmenetileg mentett, ám a másik oldalról a vendégek visszaívelték a labdát a hosszú oldalra, Vincze Imre pedig laposan passzolta a kapus lábai mellett a kapuba. Újabb gól már nem esett.

A Kunfehértó egy pontot szerzett Bócsán

Fotó: Shutterstock

– Hazai pályán ebben az évben nagyon jól szerepelünk, így az eddig százszázalékos Kunfehértó ellen is úgy mentünk ki a pályára, hogy nem adjuk könnyen magunkat – tekintett vissza Péter-Szabó Zsolt, a Bócsa elnöke, játékosa. – Az eltervezett taktika működött is, sorra jöttek a helyzetek az első félidőben, ám azokból sajnos csak egyet tudtunk értékesíteni, ami végül kevésnek bizonyult a győzelemhez. A második félidőre a fehértóiak felállást váltottak, és az ő akartuk érvényesült jobban akkor már, mi sajnos egy kicsit el is fáradtunk. A két félidő alapján igazságos eredményt született, mi örültünk ennek a döntetlennek is, bár nagyon szerettünk volna győzni. A kilátogató szurkolók egy jó színvonalú mérkőzést láthattak, gratulálok mind a két csapatnak ehhez a teljesítményhez – jelentette ki.

A Bócsa tehát sikerként könyvelheti és könyveli is el, hogy sikerült megszakítania egy parádés sorozatot, a Rencsár József vezette Kunfehértó pedig azzal vigasztalódhat, hogy ez legyen a legnagyobb bajunk, hogy kilenc győzelem után tízből a tizedik meccsük csak döntetlenre végződik. Ráadásul a Fehértó továbbra is éllovas. A kilenc kör után a 2. helyen álló Kiskőrösi LC II. a Kecel FC II. vendégeként ért el döntetlent. Kétszer is vezetett a Kecel, Kővári Csaba 12. percben szerzett góljára két percre rá válaszolt Rimár Dávid, hogy aztán Kovács Norbert találatának köszönhetően 2-1-es hazai vezetés mellett vonuljanak pihenőre a csapatok. A 85. percben azt Rimár Dávid még egyszer beköszönt, így végződött döntetlenre ez a találkozó. A Kiskőrös II. botlását azonnal kihasználta a Kaskantyú. A Kasi a Jászszentlászlót látta vendégül. Sokáig tartotta magát az elmúlt hetekben magára találni látszó vendégcsapat. Igaz, Varga Viktor öngóljának köszönhetően a hazaiak szerezték meg a vezetést, Barcsik Máté azonban a 4. percben egyenlített. A 11. percben Kovács Zsolt visszavette a vezetést a Kasi számára. A második játékrész elején még egyszer egalizálni tudott a Jászszentlászló – Sallai Marcell volt eredményes az 50. percben - , az 59. perctől azonban igazi „one man show”, azaz egyszemélyes szóló előadás következett, Kovács Zsolt ugyanis, a második hazai gól szerzője az 59. és a 77. perc között még négyszer betalált. 6-2-re nyert tehát végül a Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE, és visszalépett a dobogón a második helyre.