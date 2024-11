A Kiskőrösi LC egy sérülttel a kezdőben állt fel

Kovács László technikai vezető: Sajnálatos módon nem egyezett bele a Kiskunfélegyháza a halasztásba, így négy kezdő játékosunk és az edzőnk is hiányzott a mai napon. Sőt egy sérülttel a kezdőben álltunk fel, így túl vérmes reményeink nem lehettek. A mérkőzés képe alapján, ezzel a felállással, jogos a félegyházi győzelem. Amennyiben a teljes garnitúrával álltunk volna fel, akkor a pontszerzés meg lett volna. Ez most így alakult, ehhez kellett alkalmazkodni. A kiállított játékosunkat szóban folyamatoson inzultálják. Nem gondolom, hogy egy olyan tapasztalt játékos, mint Salami 2–0-as vesztésnél, csak úgy ok nélkül nem üt meg valakit. Ha ütés volt, akkor piros lap, de sajnos az előzményeket a játékvezetők nem veszik észre.