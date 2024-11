Az SG Kecskemét Futsal két fiatal tehetsége, Hajnal Norbert és Lehotai Ákos is ott lesz a megmérettetéseken, így azok után, hogy négy felnőtt válogatottat adott a klub, most két korosztályos játékosa is megmutathatja magát nemzeti színekben.

Hajnal Norbert és Lehotai Ákos

Fotó: SG Kecskemét Futsal

Az U19-es válogatott mérkőzéseire Portugáliában (Peo da Régua) került sor, ahol előbb november 12-én kedden, majd egy nappal később szerdán is összecsapnak felek. Mindkét mérkőzés 18 órakor kezdődik majd magyar idő szerint.