A Déli csoport éllovasa, a Kelebia kényelmes, 9–0-ás győzelmet aratott a Madaras vendéglátójaként. Érdekesség, hogy az első gólt a Kelebia kapusa, Miroslav Milasin szerezte, büntetőből, a 13. percben. Elegáns megoldás volt, a vendég hálóőr jobbra mozdult, Milasin a kapu bal oldalába helyezett.

Kapusának köszönhette első gólját a Kelebia, hatalmas győzelmet arattak

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A Bácsborsód megtartotta az előző fordulóban visszaszerzett 3. helyét, de ezért alaposan meg kellett dolgoznia Csátalján. Török Endre révén a vendégek szereztek vezetést, Papp Gergő az első félidő zárása előtt egyenlített. A 68. percben már a hazaiaknál volt az előny, Baumgartner Csaba talált be Égi Gábor kapujába, a Borsód viszont eredményes hajrát vágott ki. Hercz Dániel a 70. percben egyenlített, a 87. percben Bognár Barnabás a vezetést is megszerezte a vendégeknek, majd a 89. percben Kiss Patrik állította be a 2–4-es végeredményt.

Tartja a lépést a Borsóddal a Felsőszentiván, amely a Bácsbokodot fogadta és győzte le 5–1- arányban. A hazai Páncsits József és Katus Menyhért találataira vendég részről a 28. percben Kovács Kristóf válaszolt, ezt követően azonban Nagy Zorán duplázott és még Szabó Richárd is eredményes volt.

Megerősítette a 4. helyét a Sükösd a Tataházán aratott győzelmével. A hazaiak számára kitűnő hangulatban zárult a Tompa-Hercegszántó összecsapás, miután 5–1 arányban győztek. A Tompa játékosa, Kövecses László három gólt szerzett, ahogy piros lapból is szereztek egyet-egyet hárman a 44. percben, hazai részről Mucsi Ákost, a vendégektől Antolovics Martint és Földesi Jánost küldte előbb az öltözőbe a játékvezető.

Tarolt a Kelebia

Vármegye III., Déli csoport: Felsőszentiván-Bácsbokod 5–1, Tataháza-Sükösd 0–5, Csátalja-Bácsborsód 2–4, Kelebia-Madaras 9–0, Kenderes SE-Bajaszentistván 2–0, Tompa-Hercegszántó 5–1, Gara-Mélykúti SE II. 7–0.

Vármegye III., Déli csoport

1. KELEBIA 11 10 0 1 45-9 30

2. BÁCSBORSÓD 11 9 1 1 58-12 28

3. FELSŐSZENTIVÁN 11 9 1 1 47-19 28

4. SÜKÖSD 11 8 1 2 46-13 25

5. GARA 11 7 1 3 42-23 22

6. HERCEGSZÁNTÓ 11 6 1 4 43-19 19

7. TOMPA 10 5 2 3 42-20 17

8. CSÁTALJA 11 4 1 6 18-26 13

9. MÉLYKÚT II. 11 3 2 6 23-46 11

10. BÁCSBOKOD 11 3 1 7 16-41 10

11. KENDERES SE 10 2 1 7 18-30 7

12. BAJASZENTISTVÁN 11 2 0 9 11-45 6

13. TATAHÁZA 11 0 3 8 8-54 3

14. MADARAS 11 0 1 10 7-67 1