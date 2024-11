Vágó Levente az első félidő utolsó percében sérült meg, amikor egy felívelt szabadrúgást próbált középre fejelni, ám a vele felugró Eldar Civic-csel olyan szerencsétlenül találkozott a levegőben, hogy a földön maradt. Hosszabb ápolás után eldőlt, hogy a második félidőre nem is jöhet vissza, rögtön kórházba szállították. A vizsgálatok megállapították, hogy járomív törést szenvedett, és a kontroll vizsgálat után végül az a döntés született, hogy megműtik a Kecskeméti TE kapitányát.

A Kecskeméti TE játékosa, Vágó Levente a pályát már segítséggel hagyta el

Fotó: Réti Attila / KTE

– Hihetetlen, de igaz, hogy hazai FTC elleni meccsen korábban is szenvedtem már fejsérülést, de akkor összevarrták a sebet és folytatni tudtam a játékot. Most sajnos más volt a helyzet, a dühítő az benne, hogy már a hosszabbítás utolsó percében jártunk. Nagy Krisztiánnal megbeszéltük a szabadrúgás előtt, hogy rám fogja felívelni a labdát, én pedig megpróbálom középre fejelni azt. Ez sikerült is, de ugrott velem Civic is, akivel szerencsétlenül találkoztam a levegőben. Akkor már éreztem, hogy most nagyobb a baj, pár percig nem nagyon tudtam, hogy hol vagyok. Az öltözőben aztán az orvosi stáb és a mentősök elláttak, aztán bevittek a kórházba is. Ott felállították a diagnózist, s bár elsőre úgy tűnt, hogy nem kell műteni, a szegedi kontroll során emellett döntöttek az orvosok. A műtéten szerdán túl is estem, a körülményekhez képest jól vagyok – mondta Vágó Levente.

A játékos az FTC elleni bajnokira is visszatekintett:

– Bár a második félidőt csak utólag tudtam visszanézni, de úgy gondolom, hogy noha korábban háromszor is legyőztük hazai pályán a Ferencvárost, a legjobb teljesítményt most nyújtottuk ellenük, pont ezért fájó igazán ez a vereség. Nagy iramú meccs volt, melyen a második félidőben több nagy helyzetünk is volt, emberelőnybe kerültünk, de sajnos minden kimaradt, illetve Dibusz Dénes is bravúrokat mutatott be a végén – foglalta össze a találkozót a KTE játékosa.

A Kecskeméti TE játékosára biztosan pihenő vár

Vágó Levente a meccs óta nem tudott még találkozni a csapattal, de bízik benne, hogy minél hamarabb ott lehet a társak mellett, legalább a pálya mellett. Ami biztos, a műtétet követően a folyamatos kontroll határozza majd meg, mikor térhet vissza az edzésekhez. Az kijelenthető, hogy a válogatott szünet után még nem lesz bevethető, nagy eséllyel a januári felkészülés célozható meg esetében a klub közlése szerint.