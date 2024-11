Gól: Házi (24.)

Torbavecz Tamás: – Tudtuk azt, hogy miben és hogyan kell jobban teljesítenünk az elmúlt mérkőzésünkhöz képest, és ezt meg is tettük. Örömteli győzelemmel zárni az őszi szezont, gratulálok mindenkinek!

U14: KTE LA – UTE 3-1 (0-1)

KTE: Kiss D. – Takács M., Csóka, Bertus (Madarász 75.), Kriskó, Kárász, Nagymihály Á., Bagi (Nagymihály G. 54.), Horváth Sz. (Rózsa 63.), Eiler, Beszedics (Czibók 75.). Vezetőedző: Dócs Dániel

Gól: Kárász (43.), Horváth Sz. (49.), Beszedics (52.) ill. Dóczi (5.)

Dócs Dániel: – Az első negyedórában nehezen találtuk a ritmust, sok volt a pontatlanság, ezt jó erőkből álló ellenfelünk ki is használta. Fokozatosan kezdett feljavulni a játékunk, de a kapu előtt még hiányzott a koncentráció. Szünetben is ragaszkodtunk az elképzeléseinkhez, pici változtatás után ennek meg is lett az eredménye a második félidőben gólok formájában is. Mentálisan is sokat erősödtek a fiúk, hiszen hátrányból fordítottak. Szeretném kiemelni az egész védelmet, mert optimális kockázatvállalással játszottak, szinte felnőttesen, és kiemelném Kiss Dávid kapust, hiszen a végén volt rajtunk némi nyomás. Horváth Szilárd egy gól és egy gólpasszt jegyzett, de emellett a védekezésből is kivette a részét, így ő lett a meccs legjobbja.

U13: KTE LA – Honvéd 0-3

KTE: Scheiner – Bovier, Lajter, Füleki, Komonyi, Bencze, Kern, Dunai, Patocskai. Csere: Körtési, Békési, Csitos, Kovrig, Farkas, Bertus. Vezetőedző: Rádi Zsolt

Gól: Gerencsér (30.), Jimoh (61.), Dubéczi (79.)

Kiállítva: Kern (70.)

Rádi Zsolt: – Az eddigi legszervezettebb csapatot láttam a pályán. Szűken, a területeket jól zárva védekeztünk. Nagy labdabirtoklási fölényben játszott az ellenfelünk, leginkább kontrákat tudtunk vezetni, de kevésszer jutottunk el a kapuig. Egyéni hibák akadtak a játékunkban, amiből gólt is kaptunk, de az egész csapat mentalitása jó volt a kiállítást leszámítva. Gratulálok a srácoknak a hozzáálláshoz és a védekezésben nyújtott teljesítményhez.

U12: KTE LA – Honvéd 0-2