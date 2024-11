Gól: Beszedics (10., 28., 38), Bertus (32., 39.), Lakatos K. (35. – öngól), Rózsa (45., 74.), Horváth Sz. (47., 59.), Nagymihály Á. (51. – büntető), Nagymihály G. (58., 66.), Czibók (62., 78.), Lakatos J. (74. – öngól).

Dócs Dániel: – Végig tudtuk uralni a mérkőzést, ellenfelünk nem jelentett veszélyt a kapunkra, de kiemelném a védőket, mert nagyon agresszívan védekeztek már a pálya középső zónájában. Utolsó kapu előtti kulcspasszokban előfordultak hibák, főleg az első félidőben. Nem mindig hoztunk jó döntést. A srácok végig éhesek voltak a gólokra, és nem engedtek ki. Kiszakadt a gólzsák, aminek örülök, jót tesz az önbizalmaknak, összesen heten találtak be ráadásul. Kiemelném Bertus Lórit, aki végig veszélyes tudott lenni az ellenfél kapujára, boldog vagyok, hogy két gólt is tudott szerezni. Következő mérkőzésünkre koncentrálunk most már, ami komoly erőfelmérő lesz az Újpest ellen.

U13: Vasas – KTE LA 5-0

KTE: Scheiner – Lajter, Füleki, Komonyi, Kovrig, Dunai, Farkas A., Bertus, Patocskai. Csere: Körtési, Szabó B., Csitos, Lévay. Vezetőedző: Rádi Zsolt

Rádi Zsolt: – Javult a játékunk, de még sok a lemaradásunk. Pozitív, hogy többet tudtuk birtokolni a labdát, mint általában, de a támadóharmadba érve elfogy a kreativitás. Két hatalmas helyzetet hagytunk ki megint, nem vagyunk elég koncentráltak a kapu előtt. Két egyéni hiba után szerzett ellenfelünk két gólt az első negyedben, majd egy kiegyenlített játékrészt követően, a harmadik elején öt perc alatt kialakult a végeredmény. Nem volt ennyi a két csapat között. Mindenkinek gratulálok, Füleki Ádám és Lajter Kristóf kiemelkedően játszott.

U12: Vasas – KTE LA 1-3

KTE: Kiss Z. – Hoffman, Bisztricsány, Eiler, Ilyés, Vizeli, Paor-Smolcz, Gál, Molnár. Csere: Papp, Kenderes, Géró, Pap, Gyenes B., Gyenes G. Vezetőedző: Filus Gábor

Gól: László (59.) ill. Gál (6., 23.), Paor-Smolcz (71.)

Filus Gábor: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, koncentráltan és szervezetten, aminek kettő gólos előny lett az eredménye. A mérkőzés középső részében viszont ismét kapkodó játék, pontatlan átadások jellemezték a csapatot, amit a Vasas kihasznált. A mérkőzés utolsó harmadában megnyugodtunk, rendeztük a sorokat és sikerült növelni a góljaink számát. Nagyon jó iramú, látványos játék, szép támadások jellemezték a mérkőzést mindkét részről. Gratulálok a gyerekeknek a mutatott játékhoz, hozzáálláshoz és a győztes mérkőzéshez.