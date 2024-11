A Kecskeméti TE II. ebben az idényben is a kiesés ellen küzd, így minden pontra nagy szüksége van, hiszen nagy csata zajlik az alsóházban már most. A kecskemétiek jelenleg 9 pontnál tartanak, hátrányuk kettő pont a bennmaradó helyen álló Pénzügyőrrel szemben a 14. pozícióban.

A Tiszakécske győzelemmel zárná az idény első felét a Kecskeméti TE tartalék ellen

Fotó: Szentirmay Tamás

– A csapatok közti különbséggel természetesen tisztában vagyunk, az éllovast fogadjuk majd. Nagyon jól szerepel a Tiszakécske, de abba tudunk talán kapaszkodni, hogy egy Hódmezővásárhely, mely hozzánk hasonlóan szerepel, tudott kellemetlenségeket okozni ellenfelünknek. Minden csapatnak vannak erősségei, de gyengeségei is, nekünk meg kell próbálni utóbbit kihasználni. Egy dolog biztos, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tisztességgel helytálljunk – mondta Virágh Ferenc, a KTE II. edzője.

A Tiszakécske célja az idény előtt egyértelmű volt, azonnal szeretne visszajutni a klub a másodosztályba, melyhez először a bajnokságot kell megnyerni. Néhány botlást leszámítva, a Tisza-partiak magabiztosan robognak is céljuk felé, hiszen a forduló előtt négy egységgel vezetnek a Gyula előtt, 14 meccsükből 11-et megnyertek eddig.

– Ugyanúgy készülünk most is, mint mindig, némi pikantériát ad azért ennek a meccsnek, hogy megyei rangadó lesz a tabellán látható különbség ellenére is. Butaság lenne, ha előre elkönyvelnénk a három pontot, mert a Kecskemétnek is minden egységre szüksége van ahhoz, hogy bennmaradjon az NB III-ban. Így is készítettük fel a csapatot, nem számítunk könnyű meccsre, de nekünk sosem lehet más célunk, mint a három pont begyűjtése. Ami a bajnokság első felét illeti, némi hiányérzetünk lehet, de igyekszünk csiszolni azokon a dolgokon, amik kevésbé működnek, egyben erősíteni azokat, amikben jók vagyunk – mondta Balogh Pál, a Tiszakécske edzője.

A Kecskeméti TE II. szinte biztosan visszajátszók nélkül lép pályára

Az esélyek tehát egyértelműen a vendégek mellett szólnak, pláne azért, mert a kecskemétiek az NB I-ben is vasárnap lépnek pályára, így aligha lehet számítani visszajátszókra, a fiatalok magukra számíthatnak. A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban, a belépés ingyenes.