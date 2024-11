Virágh Ferenc több visszajátszóra, főleg fiatalokra számíthatott ezúttal, de Májer Milán és Papp Milán is lehetőséget kapott túlkorosként a Kecskeméti TE NB I-es csapatából. A szegedi együttes rutinos, jó erőkből álló gárdának számít a harmadosztályban, ezt igen korán meg is mutatták, igaz, vezető góljukhoz némi szerencse is kellett. A 4. percben Győriről jött ki elsőre egy átlövés, ami pont Orovecz elé került, ő pedig nem hibázott közelről (0-1). Rögtön átvették a fiatalok innentől a kezdeményezést, és az egyenlítésre nem is kellett sokat várni. A 10. percben nagyon formás akció bontakozott ki a jobb oldalon, melynek végén Czenky lapos beadására Molnár robbant be középen, és a léc alá vágta a labdát (1-1). A kecskeméti mezőnyfölény továbbra is megmaradt, de a Szeged határozottan védekezett. A 28. percben aztán szinte lemásolta első gólját az SZVSE, megint Győri hárított elsőre, de a kipattanó pont Orovecz elé került megint, aki ezúttal sem hibázott (1-2). A 33. percben durva esetet hagyott megtorlatlanul a játékvezető, Polyákot egyértelműen, szándékosan, könyökkel arcon ütötte Albert egy felívelt labdáért zajló csata során, de csak a sárga lap villant.

A Kecskeméti TE II elveszítette idei utolsó hazai meccsét

Fotó: Nyitray András

A második félidőben rendkívül csapkodóvá vált a játék, melyet a rengeteg szabálytalanság sem segített. Egyenlítési esélyek így is adódtak, a félidő közepén Májer léphetett ki, de a védő szorításában kapu mellé emelt. Adódott még egy nagy helyzete is, amikor a tizenhatoson belül átvehette a labdát, de a védőn is lelassuló lövése pont a kapus kezében kötött ki. A Szeged ekkor már a védekezésre rendezkedett be, lezárva a területeket, de a hosszabbításban egy felívelés után még ott volt a meccslabda. Kovács Kolos előre ívelt szabadrúgását Papp fejelte középre, ott azonban egymást zavarták a támadók, végül Szabó lábáról perdült a léc fölé a játékszer. Az eredmény már nem változott, maradt az 1-2.

A tartalékoknak még egy mérkőzése lesz ebben az évben, november 24-én (vasárnap) 13 órás kezdéssel a BKV vendége lesz a KTE II.

A kellő erő hiányzott támadásban a Kecskeméti TE II-ből

– Nem így szerettük volna az idei utolsó hazai mérkőzésünket zárni. Nagyon bosszús vagyok, mivel ellenfelünk kétszer jött el a kapunkig, s két lövésből két gólt szerzett. Nem voltunk kellően agresszívak, hiába birtokoltuk javarészt a labdát, előre keveset játszottunk, könnyű volt minket levédekezni. A szünet után valamivel aktívabbak lettünk, egy-két helyzet adódott az egyenlítésre, de nem volt meg bennünk az átütő erő – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője.