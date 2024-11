A Kecskeméti TE korosztályos csapatai hétvégén is rengeteg tornán léptek pályára, négy korosztályban is új élményekkel gazdagodtak a gyerekek.

A Kecskeméti TE LA U11

Szegeden szerepelt a kiemelt MLSZ tornán a KTE LA U11, ahol a Szeged, a Gyula, a Békéscsaba, a Szolnok és a Hódmezővársárhely volt az ellenfelük.

Verebélyi Gábor értékelése: – A torna jó célját szolgálta az edzéseken gyakorolt elemeknek. Letámadásaink, labdaszerzéseink nagyon jól működtek, több gólt szereztünk ebből. Az időjárás és a pálya talaja nem könnyítette meg a játékunkat, nagyon sok volt a csúszkálás és a technikai hiba. A Szeged elleni mérkőzés kivételével, minden alkalommal dominálni tudtunk, sok helyzetet sikerült kialakítanunk, a helyzetkihasználásunk viszont elmaradt az eddig megszokottól. Ezen a tornán a csapatjáték döcögött, az egyéni teljesítmények mérkőzésről mérkőzésre hullámoztak, aki a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta, az Börönde Máté volt.

A KTE LA U10-es csapata előbb edzőmeccseket játszott hétvégén, majd a kiemelt Bozsik-programon volt érdekelt.

Pelikán István értékelése: – Szombaton a Katonatelep és a Nyárlőrinc egy évvel idősebb csapatai ellen léptünk pályára, ahol Kovács Zsolt felügyelete és támogatása mellett, remek teljesítményt, minden mérkőzésen jó játékot láthattak a szülők. Sok szép támadásépítés és gól jellemezte a gyerekek játékát. Vasárnap a kiemelt Bozsik-program utolsó előtti fordulójában Szegedre utazott a csapat. A Szolnok, Gyula, Hódmezővásárhely, Békéscsaba és a házigazda alkotta mezőnyben szerepeltünk ezúttal, és most sem találtunk legyőzőre. Végig nagyon kiegyensúlyozott volt a csapat, egységesen mozgott támadásban és védekezésben is. Nagy tempóban fociztak az egész napon labdával, illetve labda nélkül egyaránt. Legtöbbször emberelőnyös helyzetekben voltak a gyerekek a bemozgó, beinduló, vagy támogató társak segítségével. Sok helyzetet alakítottak ki a gyerek, ezekből nagy százalékban gólokat is szereztek. Így tovább, gratulálunk mindenkinek!

A Kecskeméti TE LA U10

A Kecskeméti TE LA U8 a legjobb teljesítményt nyújtotta

A KTE LA U8 hétvégén Monoron vett részt egy mini tornán, melyen a gyerekek a legjobb teljesítményt nyújtották.