A válogatott szünetben a korosztályos nemzeti együttesek is mérkőzéseket játszottak, a keretekben több Kecskeméti TE LA kötődésű fiatal is helyet kapott. Horváth Áron az U15, Baranyi Zétény az U17, Molnár Ádin az U21-es válogatottban szerepelt a korábbi neveltek közül.

Horváth Áron (18) Kiskunhalasról került a Kecskeméti TE utánpótlásába, most a Puskás Akadémia játékosa

Fotó: mlsz.hu

A korosztályos válogatottak kapcsán Szabó Tibor utánpótlás szakmai igazgató is megszólalt:

– Ahogy azt korábban is rendre hangsúlyoztuk, több út is áll egy játékos előtt ahhoz, hogy elérje a céljait labdarúgóként. Tehetségközpontként mi a tíz kiemelt akadémia mögé tartozunk, ezeknek az egyesületeknek az a feladata, hogy összeszedje saját területén a legjobb játékosokat, majd minél többet biztosítson idővel az elit intézmények számára. Ebben természetesen az is benne van, hogy több játékosunk akár már innen eligazolva lesz korosztályos válogatott, hiszen van egy MLSZ által felépített struktúra, melyben minden egyesületnek megvan a maga helye és feladata. Büszkék vagyunk rájuk most is, természetesen ettől függetlenül az egyik szemünk kicsit sír is, de láttunk már példát arra – akár Banó-Szabó Bencét, vagy éppen Szalai Gábort említve – hogy keresztezhetjük még ezekkel a játékosokkal egymás útját a felnőtt labdarúgásban – mondta Szabó Tibor.

Több egykori Kecskeméti TE nevelés már profi szerződéssel bír

Az utóbbi négy év kecskeméti kötődésű, vagy a KTE LA kötelékéből behívott válogatottjai között ott van Farkas Patrik, a Blackburn játékosa is, vagy éppen a Ferencváros felnőtt keretében is számításba vett Radnóti Dániel a fiatalabbak közül. Az idősebbek már profi osztályokban futballoznak, így Szalai József, Molnár Ádin, vagy éppen Átrok Zalán a teljesség igénye nélkül. Radnóti mellett egy másik kapus, Baranyi Zétény is a nemzeti együttesben szerepelhet.

– A kapusokra abszolút büszkék lehetünk, hiszen Radnóti Dani nyolc évig tartozott a KTE kötelékébe, a Ferencvárosnál pedig rendre véd már az NB III-ban, illetve a nemzetközi meccseken is keretben szokott szerepelni, régóta profi szerződése van. Baranyi Zéti három évvel fiatalabb nála, ez a második éve az FTC-nél, és már ott van az U17-es válogatott keretében – tette hozzá Szabó Tibor, aki hangsúlyozta, ez nem csak az ő munkájukat dicséri, hanem az összes egyesületet, ahol a játékosok megfordultak pályafutásuk során.