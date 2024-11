Az első tíz perc tapogatózó játékkal kezdődött, de aztán a Tiszakécske átvette a játék irányítását, ami helyzetekben is megmutatkozott. A 12. percben Zámbó bal alsó sarokra tartó fejesét szögletre ütötte Telek. Tíz perccel később ismét a vendég csatár előtt nyílt lehetőség, de felszedte előle a labdát a hazai hálóőr. Egy perccel később ismét a két játékos játszotta a főszerepet, de ezúttal is Telek nyerte kettőjük csatáját. Az első félidő utolsó percében Szekér távoli, léc alá tartó bombáját védte a Kecskeméti TE II. kapusa.

A Tiszakécske támadott a Kecskeméti TE II rúgta a gólt

Fotó: Szentirmay Tamás

A második játékrész elején a Tiszakécske teljesen beszorította kapuja elé a Kecskemétet. Percekig a felezővonalon sem tudtak átmenni a Hírös városiak Aztán egy kontra támadás után, jobb oldalról beadott labdát Szabó Csaba, a védők asszisztálása mellett, közelről fejelte a bal alsó sarokba 1–0. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor a vendégek tűzijátékot rendeztek a hazai kapu előtt. Több lehetőségük is adódott, hogy kapura lőjenek, de a védők mindig jól állták a labda útját és kipattant róluk a játékszer. Továbbra is nagy nyomást helyezett a Tiszakécske a Kecskemétre, de a gól csak nem jött össze. A rendes játékidő hajrájában Takács Tamás fejesénél védett bravúrral Telek Vilmos. A hosszabbítás második percében Antal Gábor az oldalhálót találta el. Egy perccel később a tizenhatoson belül az egyik kecskeméti védő kézzel ért a labdához, de a játékvezető sípja néma maradt. A mérkőzés utolsó perceiben Prokop is elhagyta kapuját, és mezőnyjátékosként próbálta segíteni társait. Akadt is egy jó középre adása, de abból sem lett gól.

Ezen a találkozón az akarat, az elszántság diadalmaskodott. Hiába játszott mezőnyfölényben a Tiszakécske, hiába birtokolták többet a labdát, gólt nem sikerült rúgniuk. Lehetőségeket, ziccereket hagytak ki, aminek vereség lett az eredménye. Hiába mondták a kispadról és a nézők közül is sokan, hogy lőj, egy-egy játékosnak, nem nagyon tették, inkább tovább passzolták a labdát. Virágh Ferenc jól megszervezte csapatának védelmét. Ha kellett mind a tíz játékos védekezett, falat vonva kapujuk előtt. Ezt a falat pedig a tiszakécskeiek nem tudták feltörni. A három pont nagyon jól jött a Kecskeméti TE II-nek. Veresége ellenére is őrzi első helyét a Tiszakécske.