A Dabas jelenleg sereghajtó a bajnokságban, egy győzelem mellett háromszor játszott döntetlent, illetve kilenc vereséget szenvedett. A kecskeméti tartalékokra ilyen szempontból fontos mérkőzés vár, hiszen három egységgel gyűjtöttek többet, a közvetlen riválisok elleni pontoknak pedig különösen nagy jelentősége lehet a végelszámolásnál. A Kecskeméti TE II. edzője bizakodó.

A Kecskeméti TE II. a sereghajtó vendége lesz

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– Ha a kezdetektől nézzük, akkor egyértelműen látható a fejlődés a fiataloknál. Jóval több helyzetet dolgozunk ki, többet tudjuk birtokolni a labdát, ahogy a labda elleni munkánk is javult. Nagyon fontos mérkőzés jön, de úgy gondolom, számunkra minden mérkőzés nagy jelentőséggel bír. Minden találkozón győzelmi szándékkal lépünk pályára, most is így fogunk tenni – mondta Virágh Ferenc vezetőedző a meccs kapcsán.

Az NB III-as bajnoki vasárnap 13 órakor kezdődik Dabason.