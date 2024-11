A Ferencváros évek óta magabiztosan nyeri az NB I-es bajnokságot, s noha időnként akad egy-egy visszafogottabb periódusa, tavaszra a zöld-fehérek mindig odaérnek az első helyre. A címvédő azonban önbizalommal tele érkezhet ezúttal Kecskemétre, hiszen csütörtök este 4–0-ra verte idegenben a Dinamo Kijevet az Európa-ligában, imponáló magabiztossággal. Egy intő jel lehet a bajnok számára, az a kecskeméti formája, hiszen amióta a Kecskeméti TE visszajutott az NB I-be, mindhárom alkalommal nyerni tudott ebben a párosításban a Széktói Stadionban.

Kersák Roland, a Kecskeméti TE kapusa

Fotó: Bús Csaba

A kecskemétiek azonban jelenleg az egy ponttal is alighanem beérnék, hiszen azzal egy gyenge sorozatot tudna legalább megtörni a csapat. A Győr elleni nyári győzelem után már a télbe lépünk, és azóta nem nyert a gárda, ráadásul a pontok sem gyarapodtak, így sereghajtó a KTE a bajnokságban. Ennek ellenére nagy készülődés előzi meg a városban a mérkőzést, a jegyek gyorsan fogynak, a Bács-Kiskun vármegyei Rendőr-kapitányság pedig ideiglenes forgalmai rendet tart majd fent a stadion körül a mérkőzés ideje alatt. Jó esély van a telt házra is, így a hazai klub is arra hívta fel a drukkerek figyelmét, hogy aki nem akar lemaradni, elővételben szerezze be a jegyét internetes úton.

Kersák Roland visszatér a Kecskeméti TE kapujába

A két együttes a 2. fordulóban találkozott először ebben az idényben, akkor a KTE fegyelmezett védekezéssel kevés helyzetet engedett az FTC-nek, de egy védelmi hibát így is gólra váltott Traore az első félidőben. A hajrában Katona Levente csak a felső kapufát találta el fejjel, így végül maradt a lefújás pillanatában is az 1–0. A kecskemétieknek biztosan lesznek hiányzói, Szabó Alex öt sárga, Varga Bence pedig eltiltás és sérülés miatt sem játszhat, így Kersák Roland térhet vissza a kapuba, aki a legutóbbi meccsen jól teljesített az FTC ellen.

– Egy olyan Ferencvárossal találkozunk, mely négyet rúgott a Dinamo Kijevnek. Az egész magyar mezőnynek bravúr tulajdonképpen már pontot is szerezni ellenük. Nem vagyunk jó passzban, de minden meccs egy újabb esély arra, hogy kijöjjünk a gödörből. Nem felemelt kézzel megyünk fel a pályára, szeretnénk tiszta lelkiismerettel lejönni onnan úgy, hogy mindent megtettünk. Lehet az sem lesz elég egy pontra sem, ha erőn felül teljesítünk, de fontos, hogy ebben az esetben is emelt fővel tudjunk majd lejönni a pályáról – mondta Kersák Roland.

A találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik.