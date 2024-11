Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, az első lövést Lukács eresztette el jó 22 méterről, de nem talált kaput a Kecskeméti TE csatára. Nem kellett ugyanakkor sokat várni az első gólra, mert a 11. percben egy szépen épített akció végén, Katona Bálint tette ki jobbra a labdát Nagynak, aki jól tekert középre, Pálinkás pedig a kapu bal oldalába fejelt (0–1). A 16. percben a Fehérvár is kapura lőtt, egy középről kivágott labdát 16 méterről Huszti lőtt rá, de a rövid alsó mellé ment. A Fehérvár ugyanakkor két perccel később már eredményes volt, nem sikerült felszabadítani a tizenhatoson belül, amit az erőszakos Szabó Bálint gólra váltott, miután ballal kilőtte a hosszút (1–1). A folytatásban is becsülettel gyűrték egymást a csapatok, előbb a Fehérvárnak akadt két lehetősége, de Katona Mátyás lövését Belényesi blokkolta, míg Gradisar kapura húzott labdája nem okozott gondot Vargának. A 30. percben Lukács beadása Nagyot kereste az ötösön, de az érkezők tömegéből végül kifelé pattant labda, de a 32. percben Dalának nagyot kellett védenie, Nagy középre tekert szabadrúgása után Belényesi csúsztatott. A félidő hajrájában Katona Mátyás átlövése kerülte el még a kaput a 39. percben. Vargának is be kellett mutatnia egy bravúrt a 42. percben Serafimov tömegből ellőt labdájánál, de kitolta a jobb alsóból. Az első játékrészt Nikitscher zárta le, akinek átlövése mellé ment.

A Kecskeméti TE nagy pofont kapott

Fotó: Réti Attila

Kilenc percet kellett várni az első lövésre a második félidőben, akkor Szabó Bálint tette középre a labdát laposan az alapvonalról, de Katona Mátyás ballal fölé lőtt 13 méterről. Kevés lehetőség adódott ekkor mindkét csapat előtt, egyedül az 59. percben Zeke lövését jegyezhettük fel, aki balról húzott befelé, de jobbal nem okozott veszélyt. A Fehérvár cserékkel próbálkozott, beállt Kalmár és Stefanelli is, de gólt a 68. percben Gradisar szerzett, aki jól fogta meg a pozíciót, majd a jobba alsóba kotort védője mellől (2–1). Gólra újabb gólt lőtt ezután a Fehérvár, két perccel később Stefanelli előtt maradt hely a tizenhatos bal csücskénél, jobbal azonnal ki is lőtte a rövid alsót (3–1). A 81. percben teljesen le is zárta a nyitott kérdéseket a Fehérvár, Kalmár lövése elsőre még levágódott Belényesiről, de a kipattanót már nem hibázta el (4–1). Ezzel nem ért véget a meccs, Vargát ugyanis a hajrában kiállította a játékvezető, helyére Vágónak kellett beállnia a kapuba, ezt a Fehérvár még két alkalommal váltotta gólra, előbb Stefanelli, majd Csongvai (6–1).