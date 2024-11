A Kecskeméti TE a helyzetkihasználásban kell javuljon főleg

– A kiesés a kupából csalódás, de ezt le kellett zárnunk, mert a Fehérvár elleni mérkőzés már a legfontosabb. A vereség az nyilvánvalóan ütéssel ér fel mindig, de elszántnak látom a játékosokat, bizonyítani akarnak, így ezzel a hittel és reménnyel vágunk neki a vasárnapi meccsnek. A Fehérvár igyekszik jó formába kerülni, utóbbi két meccsüket meg is nyerték. Agresszív csapatról van szó, mely bátran védekezik előre, ehhez szervezettek is. Megvannak természetesen minden csapatnak az erősségei, illetve a hibái is, igyekszünk ennek tükrében megfogni az ellenfelet, bízom benne, hogy ez sikerülni is fog, megvan a tervünk. Sokat beszélgettünk arról, hogy mi a teendő ebben a helyzetben, amikor kimaradnak a helyzetek, ez egy lelki dolog a hiányzó önbizalomból fakadóan. A stábbal ehhez minden támogatást, bizalmat megadunk a játékosoknak, megvan természetesen a maguk harca is ebben a helyzetben. A lehetőségek megvannak, kell az a plusz még, amitől be is mennek. Még tudatosabbnak, még szervezettebbnek kell lenni, hogy ez megforduljon – mondta Gera Zoltán vezetőedző.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik.