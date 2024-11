A kecskemétiek kilenc bajnoki vereség után legutóbb Debrecenben játszottak 2–2-es döntetlent, s noha a pontszerzés alapvetően pozitív volt, a játékosok némileg csalódottak voltak amiatt, hogy nem tudtak nyerni. Az ETO is hasonló eredmény mellett szerzett pontot az MTK otthonában, ráadásul hátrányból felállva, igaz, a játéka alapján a győzelemtől sem állt messze az újonc. Az ETO legutóbb még augusztusban, éppen Kecskeméten kapott ki 2–1-re, azóta nem talált legyőzőre a bajnokságban. Egy Kecskeméti TE elleni vereség így is sokba kerülhetne ugyanakkor, tudják ezt a győriek is., hiszen a mezőny alsó fele pillanatok alatt be tudna ebben az esetben sűrűsödni.

A Kecskeméti TE Lukács Dániel góljaira is építhet

Fotó: Bús Csaba

A Kecskemétnek új hiányzói nincsenek a hírek szerint, Varga Bence, Vágó Levente és Banó-Szabó Bence számít stabilan sérültnek. Az ETO kerete bő, a feljavuló eredmények hátterében éppen az áll, hogy a nyár végén még több légiósal is megerősödött a keret.

A Kecskemét trénere, Gera Zoltán szerint a Győr egyben van, de minden csapatnak vannak hibái.

A Kecskeméti TE pozitív szemlélettel utazik Győrbe

– A Debrecen elleni döntetlen után a pozitívumokra építettünk, de természetesen nem mentünk el a hibák mellett sem. A Győr összeállt. Nem kezdték jól a bajnokságot, azonban erősítettek, és azóta látszik, hogy egyben vannak, egyénileg is jó játékosok alkotják ellenfelünket. A héten arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az ellenfél erősségeit és hibáit is kielemezzük. Pontrúgások után különösen veszélyes az ETO, de látjuk azokat a pontokat is, ahol esetleg meg lehet találni a rést a védekezésükben. Jó csapatról van szó, de felkészültünk belőlük, így bízunk benne, hogy sikeresek lehetünk Győrben – mondta Gera Zoltán, a Kecskeméti TE vezetőedzője a szombati találkozó kapcsán.

Az ETO FC Győr–Kecskeméti TE mérkőzés szombaton 14 óra 30 perckor kezdődik az ETO Parkban.