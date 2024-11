Gera Zoltán csupán egy helyen változtatott a Kecskeméti TE összeállításán, a fiatal Berki váltotta Nagyot a kezdőben. Az elős lehetősége négy percet kellet várni, ekkor Lukács indult balról befelé, de lövése elakadt a védőkben. A 8. percben az ETO előtt adódott lehetőség, egy jobbról bepasszolt labdát Gavric tűzött 15 méterről a jobb alsó felé, de mellé ment. A 13. percben szép kecskeméti akció ment végig a jobb oldalon, Berki lapos beadását Kovács azonban pont a védőbe lőtte. Sokáig a mezőnyjáték dominált ezután, mígnem a 30. percben jött a gól. Berkitől indult az akció még a saját térfélen, aki aztán felért az akcióval is, szépen játszott be kicsiben Kovácsnak a labdát, aki lefordult védőjéről és ballal a jobb alsóba lőtt (0–1). Két perccel később Bumba próbált válaszolni, kapásból húzott rá egy középre emelt labdát, de alaposan fölé ment kísérlete, így maradt a 0–1 a félidőben.

A Kecskeméti TE győztes gólját ünnepli Lukács Dániel

Fotó: Réti Attila

Szünetben cserélt az ETO, és rögtön nagy elánnal ment bele a folytatásba. A 48. percben Zeke még blokkolta Bitri közeli lövését, de két minutummal később egy balról érkező beadást már Sahli a hosszú érkezve a kapuba lőtt (1–1). Az ETO próbált ezután nyomást helyezni a vendég kapura, ami működött is, de Bumba átlövése nem talált kaput, illetve Bitri próbálkozását Kersák ütötte ki ebben a periódusban. Az utolsó húsz percbe érve jött az újabb kecskeméti gól, a 75. percben Lukács állt oda egy szabadrúgáshoz, jó 20 méterre szemben a kapuval, majd gyönyörűen tekert a léc alá (1–2). A hajrában nagy rohanás kezdődött, az utolsó húsz percbe érve előbb Lukács lőtt az oldalhálóba, majd a másik oldalon Kersáknak kellett kiütnie egy fejest. A 84. percben Sahli is szabadrúgásból próbálkozott, kevéssel tekert a kapu bal oldala mellé. A 93. percben aztán egy büntető borzolta még a kedélyeket, egy felívelés után kezezést látott a játékvezető, ám a VAR-vizsgálta után kihívták visszanézni az esetet. Rúsz Márton ezt követően visszavonta ítéletét, így maradt az 1–2.

A Kecskeméti TE hetek óta sokat tett a győzelemért

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője: – Az első félidőben nem játszottunk jól, lassan járattuk a labdát, nem tudtunk mit kezdeni a Kecskemét mély védekezésével. Ellenfelünk kontrákból veszélyes volt, nekünk talán helyzetünk sem volt, így megérdemelten vezetett a KTE. Szünetben átszerveztük a védelem előtti ötöst, illetve annak pozícióját, ez segített abban, hogy intenzívebbek és veszélyesebbek legyünk. Ez jó húsz percig működött is, de a gól előtti percekben nem kontrolláltuk megfelelően a játékot, ennek meg is lett az eredménye. Mindent megtettünk utána, de ma pechesek is voltunk.