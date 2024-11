Négy fordulót rendeznek még ebben az évben, a Kecskeméti TE ebből hármat idegenben vív majd meg, elsőként a Debrecen otthonában. Közvetlen riválissal találkozik a KTE, hiszen a Debrecen a 11. helyen áll a tabellán, négy ponttal megelőzve a hírös városiakat, így a mérkőzés tétje is ennek megfelelő mindkét gárda számára. A Loki is gyenge szériában van, ennek újabb edzőváltás lett az eredménye: Nestor El Maestro vette át a hajdúságiak irányítását a válogatott szünet előtt. Mivel az új trénernek ez lesz a bemutatkozása is egyben, nehéz megjósolni, milyen változások várhatóak Debrecenben, akár a taktikai elemeket, akár a kezdőcsapatot illetően.

A Kecskeméti TE közvetlen riválishoz látogat

Fotó: Bús Csaba

Gera Zoltán a mérkőzés előtt elmondta, a két hét alatt sok olyan fontos elemet át tudtak venni, amelyekre korábban kevesebb idő jutott, elsősorban arra használták ki ezt az időszakot, hogy magukkal foglalkozzanak. A Ferencváros elleni bajnoki után Vágó Leventét meg kellett műteni, s bár a csapattal tartott, pályára ebben az évben már nem léphet, ahogy Varga Bence, és a régóta hiányzó Banó-Szabó Bence sem.