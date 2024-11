Gera Zoltán alapvetően bízott a Ferencváros ellen jó játékot bemutató együttesében, a sérült Vágó helyére Bocskay került be végül, ahogy akkor is. Mindkét csapatnak szüksége van a pontokra, ez érezhető is volt a mérkőzés elején, a játék tapogatózó volt, Szűcs távoli lövésén kívül nem sok mindent jegyezhettünk fel. A hazaiak némileg váratlanul szerezték meg a vezetést, a 17. percben Ferenczi lövés helyett laposan centerezett szemből, Bárány pedig lefordulva laposan a hálóba lőtt (1-0). A DVSC innentől abszolút visszaállt a kontrákra számítva, de a réseket meg-meg találták a falon a kecskeméti játékosok. A 20. percben Pálinkás hozta magát lövőhelyzetbe, fölé lőtt, majd a 26. percben már Megyerinek kellett védenie, Lukács célozta meg a hosszú alsót, amit ki tudott tolni. Két minutummal később egy kontrát végig tudott vinni a Debrecen, Stojkovic azonban fölé bombázott jó 16 méterről az akció végén. Röviddel ezután jött az egyenlítés: a Kecskeméti TE támadója, Lukács indult meg megint, ezúttal a kapufán csattant a lövése, de a kipattanót Pálinkás bekotorta (1-1). Szünetig inkább a mezőnyharc dominált ezután, Szűcs újabb átlövései nem okoztak gondot Kersáknak a félidő hajrájában.

A győzelemhez is közel járt a Kecskeméti TE, végül be kellett érni a döntetlennel

Fotó: Réti Attila

Szünetben nem cseréltek a csapatok, a játék képe sem változott meg gyökeresen. Az 51. percben Kovács és Bocskay lövése is a debreceni védőkről jött le, de az 55. percben már Lukácsot nem lehetett megállítani. Keresztbe indult el Kovács elé fejelt labdájával, majd jó ütemben visszalőtte azt a hosszúba 16 méterről (1-2). A Debrecen cserékkel reagált, jött Dzsudzsák és Szuhodovszki is, előbbi a 61. percben rögtön lőtt is, de a bal alsó mellé. A 63. percben előkészítőként is megmutatta magát, beadását Dreskovic fejelte rá, pont Kersák kezébe. A 65. percben megint Lukács próbálkozott, balról indult befelé, majd jobbal a hosszú alsó mellé lőtt. A Debrecen igyekezett nyomni, Dzsudzsák nagyon aktív volt, a 73. percben szabadrúgást fogta Kersák, majd két minutummal később egy védőről pattant mellé kísérlete. A Debrecen nyomott ekkor, több beadás is érkezett a kecskeméti kapu elé, ebből egyet a 80. percben Szuhodovszki a hálóba tudott fejelni (2-2). A hajrában Kaye érkezett, aki első labdaérintéséből rögtön fejelt is a 84. percben, de Kersák a helyén volt. A 89. percben véleményes szituáció zajlott le a kapu előtt, Katona indult el egy pontrúgásra, összeakadt védőjével és elesett, de végül a VAR-ral közösen döntve nem adott büntetőt a játékvezető, így maradt a 2-2.