Gól: Kovrig (73.)

Rádi Zsolt: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Békéscsaba ellen. Küzdelmes, de ugyanakkor színvonalas játékot játszott mindkét csapat. Hatalmas gratuláció a srácoknak, mert végre azt éreztem, hogy élvezik a játékot, aminek meg is lett az eredménye. A szokásos zárt védekezést hoztuk, de most kombinatív, kreatív támadójáték is párosult mellé. Ha valaki hibázott, mindig volt egy mögé záró társ, aki kisegítette. Remek mentalitást és fegyelmezett játékot mutattunk. Büszke vagyok a srácokra, az egész csapatra a hétvégi teljesítmény alapján.

U12: MTK – KTE LA 2-3

KTE: Molnár B. – Kiss Z., Hoffman, Bisztricsány, Pap, Vizeli, Géró, Paor-Smolcz, Gál. Csere: Papp, Ilyés, Polereczki, Kenderes, Rácz, Garaczi. Vezetőedző: Filus Gábor

Gól: Huszti (17.), Kalmár (50.) ill. Vizeli (45.), Paor-Smolcz (70.), Gál (73.)

Filus Gábor: – Nagyon jó erőkből álló ellenfelünk volt, a gyerekek már nagyon várták a mérkőzést, ennek megfelelően az edzésen is koncentráltan, motiváltan készültek. Nagyon jól tudtunk kezdeni, már el az első perctől kezdve összeszedett volt mindenki a pálya minden területén. Ahogy vártuk, rövid passzos, gyors, kombinatív játékot játszott az ellenfél. Ennek megfelelően szervezetten védekeztünk, gyors labdakihozatalokból gyors támadásokat vezettünk, ezekből szép gólokat tudtunk szerezni. Gratulálok a gyerekeknek a nagyszerű játékhoz, a hozzáállás is példaértékű volt.

U12: Békéscsaba – KTE LA 3-3

KTE: Molnár B. – Kiss Z., Hoffman, Bisztricsány, Pap, Vizeli, Ilyés, Paor-Smolcz, Gál. Csere: Papp, Garaczi, Géró, Gyenes B., Gyenes G., Kenderes. Vezetőedző: Filus Gábor

Gól: Borota (1.), Trabach (3.), Nagy L. (47.) ill. Paor-Smolcz (6.), Bisztricsány (43., 63.)

Filus Gábor: – Hétvégén a Békéscsaba otthonába látogattunk, ahol 8+1 re nem megfelelő, leszűkített pályán kellett lejátszanunk a mérkőzést. Igyekeztünk alkalmazkodni, ami az első negyedet leszámítva sikerült, de ez a mérkőzés sajnos nem a szép játékról szólt így. Ennek ellenére voltak szép befejezések, szép találatokat szereztünk. Többször is felálltunk hátrányból, így a küzdőszellemhez csak gratulálni tudok.