Az első két szettben az UTE fiataljai állva hagyták gyakorlatilag a legutóbb a Szeged ellen elvérző Kecskeméti RC játékosait, momentuma is alig akadt a hazai gárdának, mely így két sima vereséget szenvedett el. A harmadik partiban már alaposan felszívta magát a Kecskemét, mely egészen a végjátékig harcban volt a szépítésért, de végül 23–25-re elbukta ezt a játszmát is, így 3–0-ra kikapott, és továbbra is nyeretlen a bajnokságban.

A Kecskeméti RC továbbra sem tud nyerni

Fotó: Bús Csaba

– Az első két játékrészt nehéz értékelni bármilyen szempontból. A harmadik szettre alakult ki végre játék, de fontos pillanatokban ott is hibáztunk, így nem tudtuk megnyerni az utolsó szettet – értékelt Farkas Péter, a KRC edzője.

Kecskeméti RC – UTE U21 3–0 (13, 10, 23)

Kecskemét, 58 néző. V: Bibók, Bátkai-Katona

KRC: Kökény 2, Pintér 3, Lehoczki 1, Berényi 14, Vörös, Csányi 6. Csere: Kiss L. 1, Horváth J., Pádár, Illés 1, Schoner, Fazekas L., Szűcs E. Vezetőedző: Farkas Péter

UTE: Báder 14, Fölker 6, Szatmári 12, Máthé-Barabássy 7, Kállai 7, Butor 3. Csere: Sojnóczy, Schmidt 1, Piros, Laurinyecz 1, Sótonyi 1, Klein, Szüle. Vezetőedző: Karóczi Szabolcs