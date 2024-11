Az első szett szoros játékkal indult, végig döntetlen közelében mozgott az eredmény. 11–12-nél Deák Márk kért időt, ez lendületet adott a hazaiaknak, akik megfordították a találkozót. 20–16-nál úgy tűnt, eldőlt a szett, de 24–24-ről mégis őrült végjáték indult, ezt 29–27-re nyerte meg végül a Kecskeméti RC.

A Kecskeméti RC simán nyert

Fotó: Réti Attila

A második szettet már 5–1-es rohammal kezdte a Kecskemét, és a győzelmet nem is engedte ki a kezéből, 25–18-ra hozta végül a második partit. A MEAFC nem tudott már megújulni, a harmadik játszmát is hasonlóan rosszul kezdte. A vendégek nem tudták már szorossá tenni a csatát, a KRC 25–17-re nyert, ezzel a meccset is 3–0-ra behúzta a hazai gárda. A KRC zsinórban másodjára nyert, ezzel feljött a dobogóért küzdők közé az alapszakaszban.

A Kecskeméti RC még mindig saját magával küzd leginkább

– Nagyon kellett ez a három pont. Amikor betartottuk a megbeszélteket, akkor nagyon szépen játszottunk, de a legnagyobb ellenfelünk még mindig saját magunk vagyunk. Ezen dolgozunk még, de örülök, hogy több játékosnak is tudtam lehetőséget adni – értékelt a kecskemétiek trénere, Deák Márk a győzelem után.

– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, ahol a két legfontosabb játékelemben, a nyitásban és a fogadásban nyújtottunk gyenge teljesítményt. Leegyszerűsödött a játékunk. A Kecskemét ezt ki is használta, gratulálunk győzelmükhöz – értékelt Kovács Zoltán, a MEAFC edzője a mérkőzést követően.

Kecskeméti RC – MEAFC-Peka Bau 3–0 (27, 18, 17)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 118 néző. V.: Mezőffy, Bibók.

KRC: Török S. 2, Farkas P. 7, Gacs 14, Varga P. 15, Minemura 11, Kiss B. 2. Csere: Bogdán, Török Zs. (liberók), Mócza, Kocsis V., Dinnyés 2. Vezetőedző: Deák Márk

MEAFC: Dóczi 5, Kostovic 1, Árva 3, Dobovics 1, Komlósi 18, Piwowarczyk 12. Csere: Fenyvesi, Kondor (liberók), Simkó 2, Faragó 1. Vezetőedző: Kovács Zoltán