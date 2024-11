Az első szett elején némileg elaludtak a kecskemétiek, a DKSE azonnal egy 4–1-es rohammal kezdett, ami után időt kellett kérnie Deák Márknak. A Kecskeméti RC Varga pontjaival visszajött, 6–6-nál be is érte ellenfelét, Mócza pontja után pedig 8–11-nél már a hazaiaknak kellett szünetet kérni. Innen már nem adta lejjebb a tempót a KRC, Varga továbbra is remekelt, végi vezetve 15–25-re zárta le a szettet a vendég gárda.

A Kecskeméti RC simán nyert idegenben

Fotó: Réti Attila

A második játszma során 11–13-ra tudott lépést tartani a DKSE a Kecskeméttel, addig viszont folyamatosan szoros volt a parti. Onnantól kezdve viszont hengereltek a hírös városiak, ennek 13–25-ös eredmény lett a vége, mely után jöhetett a döntőnek tűnő szett. Deák Márk és csapata nem szeretett volna túlórázni, a Dunaújvárosban pedig nem igazán maradt erő arra, hogy tovább nyújtsa a meccset, így a harmadik játszma 15-25-ös különbséggel zárult.

A Magyar Kupa nyolcaddöntő visszavágóját november 27-én rendezik a Messzi István Sportcsarnokban.

DKSE – Kecskeméti RC 0–3 (15, 13, 15)

Dunaújváros. V: Kiss Z., Kiss N.

DKSE: Béres, Cserép, Makó, Németh Z., Peredi, Horváth B. Csere: Vadász, Borgatti, Rostás, Lampert, Papp, Kuti.

KRC: Kiss B., Mócza, Gacs, Török S., Minemura, Varga P. Csere: Török Zs., Farkas P., Kocsis, Dinnyés, Nagy M.