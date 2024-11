A kupameccset már az első perctől arra is felhasználta Deák Márk, hogy azok is több időt tölthessenek a pályán, akik a bajnokságban esetleg még kevesebb szerepet kaptak eddig, ezt történt persze a másik oldalon is. Erre minden esély adott volt, hiszen a párharc tulajdonképpen az első meccsen eldőlt. Ennek ellenére a Kecskeméti RC nem adott esélyt a DKSE-nek, rögtön előnybe került az első szettben, és 17–11-nél már inkább becsületből kértek csak időt a vendégek. Nem is ért ez sokat, 25–16-ra nyert a KRC.

A Kecskeméti RC simán jutott nyolc közé

Fotó: Bús Csaba

A második szettben is maradt a hazai fölény, s noha kicsit lassabban indult be a Kecskemét, 18–8-ra is vezetett, és még az is belefért, hogy innentől a sok pontatlanság miatt nehezebben zárt le a játszmát (25–19). A harmadik szettben le is zárult a kupameccs, a KRC 25–18-ra nyert ezúttal, és vesztett parti nélkül lépett a negyeddöntőbe.

Kecskeméti RC–DKSE 3–0 (16, 19, 18)

Kecskemét, 51 néző. V: Takács, Szél

KRC: Kiss B. 5, Mócza 15, Török S. 3, Dinnyés 2, Minemura 14, Varga P. 7. Csere: Kocsis 2, Nagy M. 3, Erki 3, Bogdán, Török Zs. Vezetőedző: Deák Márk

DKSE: Béres 7, Cserép 3, Makó 3, Németh 6, Peredi, Horváth B. 11. Csere: Vadász 2, Borgatti, Rostás, Lampert 2, Kuti. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor