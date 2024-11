A forduló előtt a Kecskeméti NKSE hibátlan mérleggel állt 6/6-os győzelmi mutatóval, míg a Rákosmente úgy vágott neki a 7. fordulónak, hogy csupán a Vecsés elleni rangadóját bukta el. Izgalmas mérkőzésre volt tehát kilátás. Ennek viszont ellentmondott a meccs alakulása. A Kecskemét Czenczik révén szerezte meg az első gólt, majd Jámbor-Herceg, Hirman és Moharos is betalált, és a 7. percben már ötgólos volt a különbség, 1-6. Két góllal zárkózott a Rákosmente, azonban Szegedi védéseivel és Moharos újabb góljaival a folytatásban is tartani tudta magabiztos előnyét a vendégsereg. Moharos 13. percben szerzett gólja után 7 percig nem talált be a Kecskemét, viszont a Rákosmente is csak kétszer, így a 20. percben Hirman góljánál újra öttel vezetett a Kecskemét, 7-12. Ezt újabb kecskeméti gólok követték, és összességében 6-0-s futást produkált a KNKSE, amely így már az első félidőben kétszámjegyűre növelte fórját, 7-17. A hullámzó első játékrészt viszont a Rákosmente zárta jobban, 5-0-s rohammal megfelezte hátrányát, a szünetben 12-17 volt az állás.

A Kecskeméti NKSE hetedik meccsét nyerte

Fotó: KNKSE

A második félidőt Jámbor-Herceg hétméteresből szerzett gólja nyitotta, majd akcióból is betalált. Az első hazai gólra 5 percet kellett várni, Csajbók volt eredményes, majd Kiss Klaudia és Lugosi is gólokat szerzett, de közelebb ellenfeléhez nem tudott férkőzni a Rákosmente, ugyanis a túloldalon Jámbor-Herceg újabb gólokat jegyzett. Sőt, a 38. és a 46. perc között Vuletity négyszer, Hirman háromszor vette be a hazai kaput, és ekkor már újra tízgólos volt a kecskeméti előny, 17-27. A folytatásban már csak a végeredmény volt kérdéses. A végjátékban a hírös városiaktól Végh és Rajszky is feliratkozott a gólszerzők közé. A végeredmény 24-34 lett, a Kecskemét győzelmi sorozata már hét mérkőzésre nyúlik a G csoportban.

A Kecskeméti NKSE fordulás után talált igazán magára

Bíró-Kisjuhász Petra, KNKSE vezetőedzője: – Fegyelmezetten kezdtük a mérkőzést, viszont az első félidő vége előtt rengeteget hibáztunk, amit ki is használtak a rákosmentiek. A második játékrészben ismét magunkra találtunk, főleg védekezésben volt meghatározó a teljesítményünk. Remélem ez az újabb győzelem elég lendületet ad majd a következő mérkőzéshez a lányoknak. Gratulálok nekik, hogy meg tudták őrizni veretlenségüket!