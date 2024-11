A mérkőzést a Kecskeméti NKSE úgy kezdte, ahogyan a szezont is – fantasztikus játékkal hengereltek a kecskeméti hölgyek. Bő négy perc alatt Jámbor-Herceg háromszor is betalált, emellett még Horváth és Czenczik is gyorsan megkezdte a gólgyártást, így hamar 5-0-t mutatott az eredményjelző. Szűcs szerezte meg a bácsalmásiak első találatát a 6. percben. Ezután Prezenczki vette hátára a vendégsereget és a góljaival zárkózott a Bácsalmás, a 14. percben már csak három volt a hátrányuk, 8-5. Ezt Jámbor-Herceg sikeres hétméterese és Kollár gólja követte, így visszaállt a két csapat közé az ötgólos differencia. Ez a 20. percben is megmaradt, majd a félidő záró tíz percében tovább bővült. Horváth, Czár és Pécsi találataival növelte góljainak számát a KNKSE, amely a szünetben 18-11-re vezetett.

A Kecskeméti NKSE magabiztosan nyert

Fotó: Bús Csaba

A második félidő gyors kecskeméti góllal indult, Czár volt eredményes, majd Jámbor-Herceg is bevette ismét az ellenfél kapuját. A 40. percben Czár találata után már majdnem kétszámjegyű előnyben voltak a hazaiak, 23-14. Ekkorra már kijelenthető volt, hogy eldőlt a két pont sorsa. Belépve a meccs utolsó negyedébe továbbra is kilenccel vezetett a Kecskemét, 26-17. A találkozó végén még Wunderling is betalált, valamint a tízgólos fórt is elérte a KNKSE az 59. percre. Ekkor 33-23 volt az állás, míg a végeredmény 34-24 lett a G csoport meccsén.

A Kecskeméti NKSE hatodik meccsét is megnyerte

Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE edzője: - Nagyon elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel, végre a védekezésünk rendeződött. Emiatt tudtuk vinni a lerohanásokat, és azokat jó százalékkal értékesítettük. A remek egyéni megoldásoknak, és a jó kapusteljesítménynek köszönhetően megszereztük a 6. győzelmünket. Fontos időszak következik, bízom benne, hogy ez önbizalmat fog adni a csajoknak!

Dankó Ervin, a Bácsalmás edzője: – Amit a mérkőzés előtt elmondtam, hogy a csapatok lehetőségei miatt ez nem feltétlen rangadó, az be is bizonyosodott. A Kecskemét a játék minden elemében jobbnak bizonyult, akkor is, ha nagyobb ellenállást vártam azért csapatomtól. Ettől függetlenül nem volt kérdés, ki fog nyerni, megérdemelten nyert a hazai csapat. Van miben fejlődnünk, de az is igaz, hogy nem is erre a mérkőzésre készültünk feltétlen, mert a céljaink eléréséhez nekünk nem a Kecskemétet kell megvernünk.