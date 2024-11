A két együttes néhány éve már találkozott az NB II-ben, akkor a Kecskeméti NKSE a bajnokság fő esélyeseként szállt harcba az azonnali visszajutásért, míg a Bácsalmás szerényebb célokkal indult. Ennek ellenére végül ez a két együttes küzdött a bajnoki címért, a Kecskemétnek meg is nehezítette végül a dolgát a későbbi ezüstérmes, hiszen az egyik meccset egy góllal megnyerte, a másikat pedig csak ugyanilyen különbséggel bukta el.

A Kecskeméti NKSE hatodik sikerére hajt

Fotó: KNKSE

– Bár én akkor már várandós voltam, amikor utoljára találkoztunk a Bácsalmással, de azt tudom, hogy nekünk mumus volt. Abban a bajnokságban egy vereségünk volt, azt éppen ellenük szenvedtük el, emiatt a végén nagyon nem volt mindegy számunkra az sem, milyen gólkülönbséggel zárunk majd – emlékezett vissza a KNKSE korábbi játékosa, most már vezetőedzője, Bíró-Kisjuhász Petra a korábbi meccsekre.

A két vezetőedző igen visszafogottan nyilatkozott egyébként a találkozó előtt, a kecskemétiek óvatosak, míg a bácsalmásiak szerit egyértelműen a hazaiak a mérkőzés esélyesei. Dankó Ervin, a PVSE trénere szerint céljaik eléréséhez nem a KNKSE-t kell megverniük.

– Nem feltétlen érzem ezt a meccset olyan szempontból rangadónak, hogy milyen lehetőségei vannak a csapatoknak. Mi más célokért küzdünk, mint a Kecskemét – fogalmazott egyértelműen Dankó Ervin. – Nekünk a tisztes helytállás a lényeg, a döntőek az alsóházi riválisok elleni mérlegünk lesz. Arra akarom felhasználni ezt a meccset, hogy már ezekre készüljünk. Hogy ez mire lesz elég a Kecskemét ellen, azt nem tudom, de az biztos, hogy extrát kell nyújtanunk a szoros eredményhez. Amennyiben viszont ezt ők is megteszik, akkor nincs esélyünk – tette hozzá Dankó.

A Bácsalmás vezetőedzője elmondta, esetükben az edzettségi állapot a döntő az ilyen meccseken, nagy kérdés, meddig tudják majd tartani a lépést a kecskemétiekkel. A bajnokság eddigi eredményeivel egyébként összességében elégedett Dankó Ervin.

– Picit meglepetés számomra is, amit eddig nyújtottunk, a gyáli siker abszolút örömteli, hiszen az egy nagyon nehéz meccs volt. A vecsési vereség ugyanakkor negatív élmény, nem voltunk ellenállóak. Keveset tudunk edzeni, azok az ellenfelek, akik ebben előrébb tartanak nálunk, állóképességben is jobban bírják nálunk, nehéz így felvenni a versenyt. Jó példa erre a Rákosmente elleni meccsünk, ahol a végén dőlt el a találkozó, pont ebből kifolyólag. A hat megszerzett ponthoz egyébként két extra teljesítmény is társult eddig részünkről, a felsőházhoz ezekre a folytatásban is szükség lesz a szerencse mellett. Nem is mondtunk le erről, ahogy természetesen arról se, hogy a Kecskemétet megszorongassuk, de mindez abszolút azon múlik, mit adunk ki magunkból – mondta Dankó.