Erős ritmusban kezdtek a csapatok, a napsütés ellenére csípős időben nem is igen tehettek mást, viszont akkora lendülettel ment mind a két fél, hogy a nézőkben óhatatlanul is felmerült, vajon meddig bírják ezt a tempót. A 8. percben a Kecskeméti LC balhátvédje, Gyapjas Botond majdnem a saját helyéről indulva óriási szólóba kezdett, hatalmas lendülettel indult meg a bal oldalon, majd a hazai játékosokat kerülgetve közeledett a 16-os felé. Miután a sokadik elkerülő manővere is sikeres volt, már a 16-oson belül járt, és akkor jobbal a bal felső sarokba lőtt, a labda a lécről pattant le a túlsó sarokba, 0–1. Elképesztően nagy szóló volt, Nagy Krisztián, a hazaiak vezetője joggal vonta kérdőre a játékosait, hogy miért nem ütközték le előbb.

A Kecskeméti LC és az SC HÍrös-Ép kivonul a városi derbire

Fotó: Vincze Miklós

Ezt követően enyhe hazai fölény bontakozott ki, ziccert azonban nem tudott kialakítani az SC Hírös-Ép. Három szabadrúgással veszélyeztettek, az elsőnél Gyapjas Zsombor másodszorra kaparintotta meg a labdát, a második löketnél rajta volt a jobb alsó sarokba tartó labdán, de beavatkoznia nem kellett, a harmadik löket pedig a sorfalról pattant vissza. A 27. percben a vendég Ludvigh Zalán lőtt balról, 22 méterről estében a rövid sarok mellé. Egy percre rá egy gyors hazai támadást követően a vendégek 16-osán belül pattogott a labda, az egyébként rendkívül agilis KLC-védők késlekedtek a felszabadítással, ott termett köztük Gavula, és balról, tíz méterről laposan a hálóba lőtte a hazaiak egyenlítő gólját, 1–1. A hazai egalizálást követően tovább folytatódott a flúgos futam, az első játékrésznek olyan időszaka, hogy állt volna a játék, szinte nem is volt. A 45. percben egy jobb oldali hazai szögletet követően a rövid sarok irányába tartott a labda, Nna nna Willy jól ment elébe és meg is tudta fejelni, a labda azonban a bal fölső sarok fölött szállt el. A 47 percben egy jobb oldalról érkező beadás Parázs Benedeket találta meg, aki balról, tíz méterről kapura lőtt, Gyapjas Zsombor azonban hárítani tudott.

A folytatásban a hazai gárda egyértelműen azzal a jelszóval futott ki a pályára, hogy „most már csakis nálunk legyen a labda”. Így is lett. Jó darabig passzolgattak, tologattak, igyekeztek betörni a 16-oson belülre, annyiban azonban hiábavalónak bizonyult a labdatartási fölény, hogy mindig ott loholt egy vagy kettő vendégjátékos, ahol egy hazai igyekezett elvinni vagy megjátszani a labdát, helyzetbe hozni egy társat. Az 58. percben Gréczi Gábor fordult be és lőtt húsz méterről nem sokkal fölé. Négy percre rá Gréczi ívelt előre a bal oldalon, Gavula mesterien szedte le a labdát a levegőből, majd küldött meg nagyon éles szögből egy elemi erejű löketet a bal fölső sarok irányába, Gyapjas Zsombor nagyot védett. Egy percre rá az oldalvonal közeléből végezhetett el szabadrúgást az SC Hírös-Ép. Gréczi állt a labda mögé, mindenki beadást várt, ő azonban megcélozta a hosszú sarkot, viszont nem sokkal ugyan, de tévedett. Hiába lett egyre nagyobb a hazai nyomás, a 66. percben egy gyors, ám a vendégek jó értelemben vett szertelen játékát tekintve egyáltalán nem váratlan kontrából a vendégek vették vissza újra a vezetést.