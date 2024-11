Szenzációs rajtot vett a címvédő Kalocsai KC, hiszen Papp gólja után sorrendben Doszpod, Torgyik és Csajkó is beköszönt, így 4–0-ra húztak el a hazaiak azonnal. Simon szerezte ezután a vendégek első gólját, majd Várszegi is betalált, de a hazaiak tartották alapvetően a mérkőzés elején megszerzett előnyüket. 8–4-nél azonban a Nemesnádudvar kapta el a fonalat, Simon, Petrich és Klein révén egyenlítettek a vendégek egy 4–0-os rohanással. Simon továbbra is nagyon gólerősen játszott, ki-ki meccs alakult ki, melyen a vendégek kettővel is el tudtak ezután húzni, ahonnan a Kalocsa aztán fordított, de végül 18–18-as döntetlennel vonultak öltözőbe a csapatok az első játékrész végén, magyarán nem kerültek közelebb a döntéshez.

Kikapott a bajnok Kalocsai KC

Fotó: Bús Csaba

A második félidő elején Dávidházi-Alföldi vette vállára a kalocsai csapatot góljaival, a másik oldalon azonban mindig jött válasz ezekre. Alig tíz perc elteltével aztán a Nemesnádudvar tudott kettő góllal ellépni, hála Simon és Petrich higgadtságának. 24–27-nél a hajrában már feszültebbé vált a játék, a kalocsaiak el is veszítették Doszpodot.

A Kalocsai KC először kapott ki

Az utolsó tíz percnek hazai vezetéssel mentek neki a felek, Tóth Gabriella adta meg a hajrá felütését (30–29). Hiába vezetett ezután rendre egy góllal a Kalocsa, az utolsó percben, amikor a legjobban kellett, Csajkó nem tudott betalálni, de a másik oldalon Madarász igen, ezzel 33–34-re vezettek a vendégek. Késmárki ezek után a hajrában két lövést is hárított, így a Nemesnádudvar megtartotta előnyét, és idegenben legyőzte a bajnokot. A Nemesnádudvar öt kör után hibátlanul vezet, a Kalocsa pedig három ponttal lemaradva követi a vármegyei riválist a nyugati csoportban.

A folytatásban a A Nemesnádudvar a Holler UNFC-t, míg a Kalocsa a Tamásit fogadja majd legközelebb.

Kalocsai KC–Nemesnádudvari NKSZE 33–34 (18–18)

Kalocsa. V: Drinóczi B., Kiss Z.

KKC gólszerzők: Csajkó 9 (2), Doszpod 5, Torgyik 4, Dávidházi-Alföldi 4, Papp R. 3, Czuczu 3, Tóth G. 2, Mazán-Facskó 1, Lakatos 1, Kovács N. 1.

NNKSZE gólszerzők: Simon 9, Petrich Daniella 8 (5), Klein 4, Kovács F. 3, Várszegi 3, Petrich Dorina 2, Madarász 2, Juhász 2, Vinter 1.