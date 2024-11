A socca szakág évek óta fejlődik hazai szinten, a válogatott rendre jó eredményeket ér el a különböző tornákon és világeseményeken is. A sportág pontos megfogalmazásában Huszty Dániel segített nekünk, aki ott lesz a vb-re utazó nemzeti együttesben, szinte már szokás szerint, ráadásul csapatkapitányként.

Huszty Dániel (jobbról a második) öt éve tagja a válogatottnak, nagypályán Soltvadkerten játékos-edző

Fotó: Socca Hungary facebook

– A socca tulajdonképpen egy 5+1-es sportág, ami a kispályás labdarúgásra épül, ezt próbálják ebben a formában profi keretek közé szervezni. Már nem is jár gyerekcipőben, mert van egy nemzetközi szövetség is mögötte, mely európai és világeseményeket is rendezett már, sőt, Dél-Amerikában is zajlott már torna. 4+2-es kapura zajlik a játék, ötös labdával, most Ománban 48x28-as lesz a pályaméret. Sok a direkt szabály, oldalról például berúgás van, amit kapura is lehet tenni – mondta Huszty Dániel.

Huszty Dániel régóta oszlopos tagja a válogatottnak, és azt is elmondta, számára miért volt nagyon vonzó a szakág.

– Immáron ötödik éve vagyok válogatott, futsalban az NB I-ig, nagypályán a szlovák másodosztályig jutottam, hazai szinten NB III-ban van több bajnoki címem. Valahogy úgy tudnám ezt összefoglalni a saját szemszögemből, hogy ezt a két dolgot ötvözi nekem a socca. Elemeiben többnyire futsal, viszont a labda- és pályaméret adottságai miatt a nagypályára hajaz. Én úgy kerültem bele a történetbe, hogy az ország egyik legjobb csapata, a Mad Dogs keresett meg, hogy csatlakozzak hozzájuk. A kispályás tornák jelentős részét megnyerték már akkor is, onnantól pedig szinte egyenes utam volt a válogatottba, mert a többség tagja volt a nemzeti csapatnak. Végül egy torna után hívott meg Schrancz Balázs akkori szövetségi kapitány, hogy menjek el egy összetartásra – mondta Huszty.

A magyar válogatott 2019 óta jár nemzetközi eseményekre, Huszty Dániel is nagyon sok élménnyel gazdagodott már, amióta tagja a nemzeti csapatnak.

– A válogatott 2019-ben vett részt először a krétai vb-n. Sok élménnyel gazdagodtam már én is, a magyarországi vb-n nagyon sajnálom, hogy a nyolc között kiestünk anno a németek ellen. Essenben utána a 16 közé jutottunk, majd a moldovai vb-n a négybe is bekerültünk, végül harmadikak lettünk. Sokakat talán meglep, de Copa Américán is jártunk, ami egyfajta honorálása volt annak, hogy korábban beugrottunk Mexikó helyett rendezőnek, így meghívtak minket. Ezüstérmesek lettünk, a döntőben éppen Mexikó ellen maradtunk alul. A legutóbbi eredményünk a 16 közé jutás volt, ugyancsak egy moldovai Eb-n – foglalta össze az eddigi eredményeket Huszty Dániel, aki nyár óta nagypályán a Soltvadkert játékosa, egyben edzője is.