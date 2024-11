– Így viszont, hogy pénteken esett a hó, és szombat délutánra minden bizonnyal elolvad, valószínűleg le tudjuk játszani a mérkőzést – jelentette ki Timár Zoltán, a felnőtt csapat szakvezetője. Nagy mennyiségű víz nálunk nem okoz gondot, kiváló és erős gyep van a pályán, a talaj pedig hamar beszívja a vizet. Játszottunk már korábban is olyan felhőszakaszdásban, hogy teli volt a pálya hatlamas tócsákkal, de alig telt tíz percbe, és felszívta a talaj a fölösleges vizet. Ezzel együtt azt tanácsolom a szurkolóknak, hogy aki tud, tájékozódjon afelől, hogy lesz-e meccs, de ha a helyzet jelentősen nem változik, akkor szerintem igen.

Hóhelyzet Kecskeméten

A Műkertvárosi Sportcentrumban, amely a Kecskeméti TE II. és az SC Hírös-Ép otthona, pénteken még nem álltak neki a hótakarításnak, abban bízva, hogy a hó még pénteken elolvad. Pánikra egyébként sincs ok, ugyanis ha nem is olvadna el, föl vannak készülve arra, hogy mind a füves, mind a műfüves pályáról letakarítsák a havat, ilyen szempontból tehát szerencsés vármegyei harmadosztályú csapat az SC Hírös-Ép II., a három pálya közül valamelyiken biztosan tudják fogadni a Városföldet. Sőt, vendégszereplést is lekötöttek már ezen a pályán, a ballószögi U19-es csapat ugyanis bár biztosan nem tudja hazai pályán játszani a meccsét, így Kecskeméten, a Műkertvárosban fogadják a Kiskunfélegyházát.

Általánosságban kijelenthető, hogy a vármegyei első osztályban jellemzően föl vannak készülve a hó eltakarítására, a vármegye hármas amatőr csapatoknál azonban már kevéssé áll rendelkezésére ember, energia, pénz és megfelelő technika a probléma kezelésére. Az időjárásjelentést figyelve azonban a vármegyei harmadosztályban is bizakodnak. Az ugyanakkor biztos, hogy ha valaki idegenbe utazna mérkőzésre, mindenképpen érdemes tájékozódni előtte, hogy biztosan megrendezik-e a találkozót.