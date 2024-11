A november 16-án megrendezésre kerülő eseményt a Hírös Hunok Darts Club szervezi a Darts Matek Kft. támogatásával, és célja, hogy a diákok megtapasztalják a darts sport szépségeit és kihívásait, valamint egy közösségi élménnyel gazdagodjanak. A verseny két korosztály számára nyitott: délelőtt 10 órás kezdéssel a 10-14 évesek, délután 15 órás starttal pedig a 15-18 évesek mérhetik össze tudásukat a Hírös Hunok klubtermében (Bethlen körút 12c). Az esemény nemcsak a versenyszellemet, hanem a közösségépítést is támogatja, hiszen a szervezők célja, hogy a darts alternatívát nyújtson a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, és egy befogadó közösség tagjaivá válhassanak.

Szitás Gábor és Nagy Tamás, a Hírös Hunok Suli Kupa szervezői

Fotó: Hírös Hunok

A Hírös Hunok Suli Kupán két fő játékmód lesz: a 10-14 évesek az 501 SO (szimpla kiszálló) játékmódban versenyeznek, míg a 15-18 évesek az 501 DO (dupla kiszálló) kihívásával néznek szembe. A verseny lebonyolítása csoportkörökkel indul, ahol minden mérkőzés két nyert legig tart, három fős csoportok esetén pedig három nyert legig zajlanak az összecsapások. A csoportköröket egyenes kieséses szakasz követi, így a fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy megmutassák tudásukat és kitartásukat. A szervezők természetesen díjazni fogják a legjobbakat különböző nyereményekkel is.

A részvétel ingyenes a Hírös Hunok DC versenyén, de előzetes nevezés szükséges

A részvétel ingyenes, de előzetes nevezés szükséges, amelyet a [email protected] e-mail címen lehet leadni. A nevezéskor kérik megadni a játékos nevét, születési idejét és iskoláját. A helyszíni nevezésre már nem lesz lehetőség.