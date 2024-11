A verseny reggelén igazi őszi idő volt, a párás, csípős hideget később napsütés váltotta fel, melyet felhős idő jellemzett. A programot szokás szerint a 6 órás versenyzők indították, és akik az év összes eseményén ott voltak, azok valóban végig is futottak így egy napot az évből, hiszen a Fuss egy napot! pont 24 órát tesz ki egy idény során.

A Fuss egy napot! sorozat idén is nagy sikert aratott

Fotó: IUSTITIA Egyesület

Hozzájuk csatlakoztak a kevésbé bátrak, ám annál lelkesebb 1, 2, valamint 3 órás távra jelentkező versenyzők a későbbiekben, így tulajdonképpen senkinek sem kellett egyedül futnia ezúttal sem. A mezőny összetétele ismét vegyes volt, Békéscsabától Székesfehérvárig több településről is érkeztek futók.

Az első teljesítők az egy órás futók voltak, közülük Rajnai Bernadett (10. 710 méter) és Csernik Kornél (12 900 méter) jutott a legmesszebbre. A pályacsúcsot folyamatosan figyelemmel kísérték a szervezők, de ennek közzététele korábban elmaradt. Most nem így történt, ez alaposan feldobta a 2 órás futásra jelentkezők kedvét. Nem is maradt el az új rekord, melyet a női és férfi győztes is elkönyvelhette: Kádár Kitti 25 990 métert, míg Mészáros Tamás 30 ezer métert teljesített.

A 6 órás versenyen Tóth-Varga Vera (61 550) és Nagy István (65 620) jutott a legmesszebb.