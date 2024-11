A funkcionális fitnesz-világbajnoksági kvóta nászajándék is volt egyben, hiszen Gulyás Gergely épp az esküvője előtti napokban tudta meg, hogy kvalifikációt nyert a legjobbak versenyére. Mozgalmas napokat él a félegyházi sportoló, aki a nemzeti bajnokság utáni hétvégén nősült meg. Épp, hogy hazaért a nászútról, máris gőzerővel készül a világbajnokságra edzője, Nagy Viktor irányításával a WoD Factory edzőteremben.

Félegyházi versenyzője is lesz a funkcionális fitnesz világbajnokságnak. Balról: Nagy Viktor és Gulyás Gergely

Fotó: Beküldött fotó

Sportkarrierje az oviolimpián kezdődött

Gulyás Gergely hosszú utat járt be a világbajnokságig. A mozgás szeretete a sport mindig is része volt az életének. Sportkarrierje már óvodában elindult, amikor megnyerte az Oviolimpiát kislabdahajításban. Szülei látva, hogy tehetsége van a sportokhoz a József Attila Általános Iskolába íratták sporttagozatra, ahol elsősorban atlétikában jeleskedett. Több országos versenyen is dobogóra állhatott. Középiskolát is úgy választott, hogy sportolhasson, így a félegyházi Constantinum éppen induló sport tagozatára jelentkezett. Itt már labdajátékokban (kosárlabda és kézilabda) is kipróbálta magát. Az érettségi után gyógy- és sportmasszőrnek tanult. Néhány évig dolgozott is a szakmájában, de érzete, hogy nem ez lesz az útja. Ez idő alatt a sport is háttérbe szorult, míg nem egyik barátja invitálására kipróbálta a funkcionális fitneszt. Már az első edzés után érezte, hogy ez igazán neki való. Ebben a sportágban minden benne van, amit szeret. Nagyon változatos sport, ötvöződik benne a gimnasztika, a súlyemelés, az erőemelés és állóképességi elemeket is tartalmaz. A sikerélmény és a jó közösség minden egyes edzésen energiával, új élményekkel tölti fel – sorolta Gergely.

Elmondta, a sportágnak köszönhetően ismerte meg edzőjét, Nagy Viktort, akinek segítségével a kezdeti kudarcokat gyorsan felváltotta a sikerélmény, így néhány év után már versenyeken indult, melyeken évről évre jobb eredményeket ért el.

A funkcionális fitnesz szerelmet is hozott

A crossfitnek köszönheti feleségét is. Mészáros Tamarát ugyanis a WoD Factory edzőteremben ismerte meg. A csoportos edzéseken szép lassan életre szóló szerelem szövődött közöttük, a napokban pedig örökre összekötötték az életüket. Az esküvő és a nászút után nagy lelkesedéssel folytatják a közös edzéseket. Bár Tamara még nem jár versenyekre, de Gergely nagyon ösztönzi ebben is.