– A keret minősége alapján véleményben szerint joggal bízhattunk a jó szereplésben, a dobogó közelében végezni volt a tervünk, de tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a mezőnyben a bajokság végén érmet szerezni is nagydolog lenne. Örülünk az eddigi eredményeknek, és ami engem illet, az első számú célom az, hogy egy igazi szerethető csapat legyünk. Nem helyezésekben gondolkodom tehát, ha kialakul egy jó, összetartó a közösség, akkor nekem akár a középmezőny is megfelel.

Az őszi idényből már csak egy forduló van hátra, a Felsőszentiván a Tataházával találkozik. Adja magát a kérdés, hogy vajon mi lehet a reális elvárás tavaszi idény tekintetében? Hiszen az őszi produkció fényében talán nehéz lenne mondjuk egy 6. helynek őszintén örülni, noha az is azt jelentené, hogy az elmúlt öt év második legjobb eredményét állítaná be a társaság.

– Mi már azzal nyertünk, hogy továbbra is van foci Felsőszentivánon, és úgy néz ki, hogy a következő évekre is megoldódtak a gondjaink. Most a saját véleményemet mondom: én nagyon örülnék a dobogónak, de nem történik semmi, ha véletlenül egy kicsivel hátrébb végzünk.

Lakatos István tippelésre is vállalkozott, mármint a tekintetben, hogy szerinte mely csapatok, és nagyjából milyen sorrendben kerülnek be az első hatba a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, a 2024/25-ös idényben a záráskor.

– Szerintem a bajnokságot a Bácsborsód csapata nyeri, a második, harmadik, negyedik helyért pedig a Kelebia, a Sükösd és a Felsőszentiván fog küzdeni. Az ötödik, helyre véleményem szerint a Tompa fog odaérni, a hatodik helyért pedig a Hercegszántó és a Gara fog harcolni.

Alig néhány hónap múlva ki fog derülni, hogy helyesen tippelt-e az elnök úr.

A Felsőszentiván helyezései az elmúlt tíz évben:

2023/24., vármegye három, Déli csoport, 13., azaz utolsó előtti hely,