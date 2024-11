– Július elején rendezik a B-divíziós Európa-bajnokságot Örményországban, erre készül a magyar U20-as válogatott – mondta Németh Levente, a KTE scoutja. – Ez az első ilyen összetartás, majd februárban lesz még egy a nyári, többhetes felkészülés előtt. Tulajdonképpen azok vannak itt tizenhatan, akik korábban is szerepeltek már korosztályos válogatottakban, vagy voltak bő keretben. Hétfőn a Kaposvár felnőtt csapata ellen játszottunk egy izgalmas meccset, amelyen csak négy ponttal bizonyultak jobbnak az NB I./B Piros-csoportját vezető somogyiak. Azon a találkozón Ladovszky János is játszott 12 percet. Az edzéseken és a meccsen is jól teljesített, rendben van a teljesítménye.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa, Ladovszky János és scoutja, Németh Levente

Fotó: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 2005-ös születésű irányítója, Ladovszky János célja, hogy ott legyen majd a szűkített keretben is.

– Rengeteget edzünk, eddig napi két tréning szerepelt a programban – nyilatkozta Ladovszky János. – Általában ezek kétórásak, így már picit fáradt mindenki a végéhez közeledve. Szeretnénk futós, sok támadással operáló játékot játszani, és ezek gyakorlásán volt a fő hangsúly. A hangulat és a körülmények kiválóak. A csapattársakat már ismertem korábbról, amikor szerepeltem az U16-os válogatottban, így nem volt gond a közös hang megtalálásával. Németh Levente sokat segít nekem az edzéseken, nagy könnyebbség, hogy ő is itt van Kecskemétről. Az a célom, hogy én is ott lehessek majd nyáron az Európa-bajnokságon. Ezért dolgozok most keményen, és a következő edzőtáborokban is szeretnék bizonyítani a szakmai stáb számára – jelentette ki.