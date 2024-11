A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója elmondta, nagyjából elérték azt, amit a bajnokság első negyedére tűztek ki célul. A győzelmek száma mellett a fizikális fejlődésről is szót ejtett Ivkovic, aki elárulta, edzőmeccs is vár rájuk a szünetben.

Ivkovic Stojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója

Fotó: Bús Csaba

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét edzőmeccsre készül

– A szezon első negyedével végeztünk, nagyjából sikerült is az eltervezetteket megvalósítani – nyilatkozta Ivkovic Stojan. – Nyertünk két meccset, amelyekkel nem feltétlenül számoltunk, de ki is kaptunk kettő olyanon, amelyekről előzetesen azt gondoltam, hogy hozhatóak. Nem vagyok tehát feltétlenül elégedett. Ha három győzelem állna a nevünk mellett, az jobban tetszene. Fizikálisan mindenképpen fejlődtünk, ez az egész csapatra elmondható. A további fejlődés lesz a következő hónapok feladata is, és meglátjuk, hogy az évad második részének végére, a februári válogatott szünetig meddig jutunk ebben. Sajnáljuk, hogy Sinik távozott, de tudtuk minőségben pótolni. Seppala jól illeszkedik a csapatunk játékához. A fiatalok számára igazi példakép, akitől sokat tudnak tanulni. Ilarira büszkék lehetünk, hiszen meghívást kapott hazája válogatottjába. A finnek Grúzia ellen játszanak kétszer is Európa-bajnoki selejtezőt. Ez picit a mi munkánkat nehezíti majd, mert csak a következő bajnoki meccsünk előtt pár nappal fog visszaérkezni. A válogatott szünetet arra is fel tudjuk használni most, hogy a kisebb-nagyobb sérüléseket a helyére tegyük. Én is voltam éves orvosi vizsgálaton. Aki szeret annak jó hír, aki nem, annak nem, hogy jók az eredmények, így a heti három személyi edzést négyre fogom emelni. Egy edzőmeccset is fogunk játszani hamarosan – mondta Ivkovic Stojan.

A Kecskemét kedden 19 óra 15 perckor a Fótot fogadja a Messzi István Sportcsarnokban, mely találkozón főleg a fiatalok kapnak majd lehetőséget.