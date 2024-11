Pontosabban kezdte az összecsapást a PVSK, és Dzeletovic vezényletével 7-2-re megléptek. Rakicevic volt a hírös városiaknál elemében, zsákolását követően 11-6-ra változott az állás. Archibald kettesére Seppala a sarokból reagált, majd labdaszerzésből indult akció végén Lee tette be a labdát a helyére, 14-11. A KTE amerikai légiósa aztán faulttal együtt is eredményes tudott lenni, és a plusz büntető is behullott, ezzel egyenlített a vendég gárda. Tóth Barna szerzett labdát és kosarával fordított a Kecskemét, majd egy triplát is elsüllyesztett, 14-19-nél időt is kért a hazai alakulat. Lopta a távolságot a PVSK, de az első etap végül 20-24-gyel zárult, vezetett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa, Rakicevic 18 pontig jutott

Fotó: Bús Csaba



A folytatásban Lee volt határozott kétszer egymás után, majd Rakicevic keze sült el távolról, míg a túloldalon Mokánszki tartotta lőtávolban a baranyai gárdát, 26-31. Archibald révén került közelebb a Pécs, majd Dzeletovic révén egyenlíteni tudott a PVSK, 33-33. Seppala és Karahodzsics ragadta vissza a vezetést a Kecskemétnek, de nem hagyta magát a hazai gárda, Payton triplájával már vezetett a Pécs, 41-40. A maradék másfél percben a differencia nem változott, 44-43-mal mehettek szünetre a csapatok.

Rakicevic hármasa után Antóni két közelije volt pontos, 48-46. Ritmust fogott a PVSK, és gyors kosarakkal növelték előnyület, 56-48. Még egy ziccer után Ivkovic Stojan volt kénytelen időt kérni, 58-48. Ezt követően Tóth Barna hármasa a legjobbkor érkezett, de ez csak átmeneti örömet jelentett, a Kecskemét nagyon megállt a pontgyártásban a harmadik negyedben, míg a hazaiak jól dobtak. Kettő perccel a negyed vége előtt újra magához rendelte tanítványait Ivkovic Stojan, ekkor 69-52 volt már az állás. Nagy energiákat mozgósítottak a hírös városiak, sokkal közelebb viszont nem tudtak férkőzni a Pécshez, így 73-58-cal jöhetett az utolsó tíz perc.

Rakicevic és Seppala szép kosaraival 75-64-re váltott az eredményjelző az utlsó felvonás elején. Felváltva estek a kosarak, Rakicevic és Schöll pontjai után tíz egységen belülre került a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 78-69. Időt kért a Pécs 3:28-cal a vége előtt. Seppala távolija csak kettőt ért, míg Mokánszki faulttal együtt is betalált, ám a kiállítás sorsára került, így Archibald állt a vonalra, 85-75. Antóni extra triplával vétette észre magát, 88-75-nél időt kért Ivkovic Stojan. Ezután sem javult fel a vendégek dobószázaléka, nem estek be a kinti dobások, így a Pécs nyert 88-76-ra.