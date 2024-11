A két együttes az előző három körben két-két győzelmet könyvelhetett el, így hasonló teljesítménnyel a hátuk mögött várhatják a szombati csatát. Az Egis Körmend egy mérkőzéssel többet játszott az alapszakaszban, eddig háromszor nyert, így a 9. helyet foglalja el, míg a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét közvetlen mögötte van két sikerrel a 10. pozícióban.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nehéz szériát zár

Fotó: Bús Csaba

Parázs csatára van kilátás tehát szombaton, ahol a házigazdát a korábbi hírös városi szakember, Forray Gábor irányítja majd, ami külön pikantériát ad a találkoznak.

– Az előző szezonban háromszor is tudtunk nyerni a Körmend ellen, de ez nem jelent semmit. A Körmend a legutóbbi fordulókban jobb játékot mutatott be, mint mi. Ugyanúgy két sikert könyvelhettek el hozzánk hasonlóan, ám én nem vagyok feltétlenül boldog a mi játékunkkal. Nagyon sokat dolgozunk, javítjuk a hibákat. Mindenki egészségesen várhatja a szombati meccset. Nyilvánvalóan a célunk a győzelem. Szurkolóink támogatására most is számítunk – mondta a mérkőzés előtt Ivkovic Stojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója.

A Kecskemét ezzel a meccsel egy hosszabb idegenbeli sorozatot zár le, amit majd a szünet után két hazai meccs követ. A körmendi mérkőzés szombaton 18 órakor veszi kezdetét.